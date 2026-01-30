Cotomoの技術で、TBSテレビ『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』のキャラクター「うんぴょこマン」のAIを開発

Starley株式会社

人とAIの新たな関係をデザインするStarley株式会社（読み：スターレー、本社：東京都港区、代表取締役：丸橋得真、以下「Starley」）は、TBSで毎週月曜深夜0時58分から放送中（一部地域を除く）の『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』で生まれたキャラクター「うんぴょこマン」のAIを、「Cotomo」で培った技術を用いて、TBSテレビ監修のもと開発しました。

『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』は、子どもたち（子ども心を持つ大人も含む）の自由で突飛な発想（うんぴょこ）を募集し、WEST.のメンバーがコントや歌、ダンスなどを通じて全力で体現し、みんなを笑顔にする完全投稿型バラエティ番組です。なかでも、番組企画で視聴者から募集したアイデアをもとに生まれた「うんぴょこマン」は、桐山照史さんが扮するヒーローで、藤井流星さんが演じる困っている小学生のキャラクター「りゅせたろう」を、うんぴょこな発想やアドバイスで助けるやりとりが人気を集めています。

今回、TBSテレビとStarleyが共同で開発した「AIうんぴょこマン」も、ユーザーの悩みを解決したり、褒めて欲しいことを話すと「そんな君に、スタンディングオベーション！」と、おなじみの決まり文句で盛り上げてくれます。そんな「AIうんぴょこマン」のボイスのもととなる音声の収録風景や、試作したAIとWEST.のメンバーが話す様子は、2025年12月22日（月）に番組内で放送されました。

また、2026年1月31日より、赤坂BLITZスタジオ ホワイエで開催される「うんぴょこウィンター 冬まつり 大展示会」にて、来場者が「AIうんぴょこマン」と直接おしゃべりできる目玉企画「たすけて！AIうんぴょこマン」がスタートします。来場者は「AIうんぴょこマン」に名前を呼んでもらえるだけでなく、おしゃべりの中で飛び出す「うんぴょこマン」らしい返答を楽しめます。さらに、最近がんばったことなどを話すと「スタンディングオベーション！」と言って褒めてくれるなど、キャラクターの世界観をリアルに体験でき、テレビ番組で親しまれてきた「うんぴょこマン」の世界をリアルな空間で体感できる、これまでにないイベントです。

【イベント概要】

イベント名：うんぴょこウィンター 冬まつり 大展示会

開催場所：TBS赤坂BLITZスタジオ ホワイエ（東京都港区赤坂5-3-2）

開催期間：2026年1月31日（土）～2月11日（水） 10:00~20:00

※開催日時は、急遽変更となる可能性があります。変更の場合、『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』公式ページ（https://www.tbs.co.jp/unpyoko_ch/）で告知します。来館の際は公式ページのご確認をお願いいたします。

入場料：無料

主催：TBSテレビ

協力：Starley株式会社

「Cotomo（コトモ）」について

「Cotomo」は日常会話に特化し、ユーザーとの会話を通じて成長するおしゃべりAIです。「話したいことも、話せないことも。」をコンセプトに、日常的な雑談から悩み相談まで、多様な会話シーンにおいて、ユーザーのさまざまな感情や想いに寄り添うサービスを目指しています。なお、現在はユーザーが200万人を超えるまでに成長しています。

公式Webサイト

https://cotomo.ai/

公式SNS

X：https://x.com/starley_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@cotomo_ai

会社概要

名称 ：Starley株式会社 （読み：スターレー）

所在地 ：東京都港区赤坂5-2-33

代表者 ：代表取締役 丸橋 得真

設立 ：2023年4月

URL ：https://starley.co.jp