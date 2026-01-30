体験版やスマートフォンゲームの配信をして好きなゲームをもらおう！「えらべるセガ＆アトラスキャンペーン」第2弾開催！
■えらべるセガ＆アトラス
URL： https://eraberu.sega.jp/02/(https://eraberu.sega.jp/02/)
株式会社セガは、セガ／アトラスタイトルの体験版やスマートフォンゲームのプレイ動画をアップして応募した方全員にゲームコードをプレゼントする、「えらべるセガ&アトラス キャンペーン」第2弾を、本日1月30日（金）より開催します。
◆「えらべるセガ＆アトラス」キャンペーン第2弾
YouTube、TikTok、Twitch、X（エックス）で配信対象タイトルのプレイ動画をアップし応募した方全員に、セガ／アトラス60タイトルの中からお好きなゲームコードやゲーム内アイテムをプレゼントします。プレゼントの獲得にはプラットフォームごとに一定の達成条件があり、各プラットフォームの達成条件を達成すると、60タイトルすべてのプレゼントと、「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」およびTGS2026前夜にセガが開催する「SEGA TGS PARTY」へご招待いたします。また、Wチャンスとして応募者全員の中から抽選でゲーミングPCをはじめとした「最新配信ギア」を3名様、Steamギフトカードを100名様にプレゼントします。詳細はキャンペーンページをご確認ください。
■キャンペーン概要
期間：2026年1月30日（金）～3月15日（日）
対象タイトル：
『プロサッカークラブをつくろう！2026』『ソニックランブル』『ペルソナ５: The Phantom X』
以下すべて体験版：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』『ソニックレーシング クロスワールド』『SHINOBI 復讐の斬撃』『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』『メタファー：リファンタジオ』『真・女神転生Ｖ Vengeance』『ペルソナ３ リロード』『龍が如く 維新！極』『ソニックフロンティア（Nintendo Switch(TM)版）』
参加方法：
（１）ハッシュタグ「#えらべるセガアトラス」を付けてプレイ動画規約に沿った動画を投稿
（２）キャンペーンサイトの応募フォームよりエントリー
※YouTube、TikTok、Twitchは登録者数100以上、Xはフォロワー数10,000以上のアカウントが対象になります。
賞品：
参加者全員：セガ／アトラスタイトルのゲームコード（Steam版）もしくはゲーム内アイテム
条件達成者：60タイトルのプレゼント、「東京ゲームショウ2026」および「SEGA TGS PARTY」ご招待
Wチャンス：応募者全員のなかから抽選でプレゼント
＜最新配信ギア＞
・GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載 1名様
・ASTRO A50 X LIGHTSPEED 1名様
・MOBIUZ EX271UZ 1名様
＜ギフトカード＞
・Steamギフトカード：20,000円 1名様
・Steamギフトカード：5,000円 99名様
※各タイトルのプレゼントには上限数があり、先着順です。
ご希望いただいたタイトルが配布上限数に達していた場合、第2希望以降のタイトルをプレゼントします。
※本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイト(https://eraberu.sega.jp/02/)をご確認ください。
Steamギフトカード（20,000円：1名様 5,000円：99名様）
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。