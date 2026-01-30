体験版やスマートフォンゲームの配信をして好きなゲームをもらおう！「えらべるセガ＆アトラスキャンペーン」第2弾開催！

株式会社セガ

■えらべるセガ＆アトラス

URL： https://eraberu.sega.jp/02/(https://eraberu.sega.jp/02/)

株式会社セガは、セガ／アトラスタイトルの体験版やスマートフォンゲームのプレイ動画をアップして応募した方全員にゲームコードをプレゼントする、「えらべるセガ&アトラス キャンペーン」第2弾を、本日1月30日（金）より開催します。

◆「えらべるセガ＆アトラス」キャンペーン第2弾

YouTube、TikTok、Twitch、X（エックス）で配信対象タイトルのプレイ動画をアップし応募した方全員に、セガ／アトラス60タイトルの中からお好きなゲームコードやゲーム内アイテムをプレゼントします。プレゼントの獲得にはプラットフォームごとに一定の達成条件があり、各プラットフォームの達成条件を達成すると、60タイトルすべてのプレゼントと、「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」およびTGS2026前夜にセガが開催する「SEGA TGS PARTY」へご招待いたします。また、Wチャンスとして応募者全員の中から抽選でゲーミングPCをはじめとした「最新配信ギア」を3名様、Steamギフトカードを100名様にプレゼントします。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

■キャンペーン概要

期間：2026年1月30日（金）～3月15日（日）

対象タイトル：

『プロサッカークラブをつくろう！2026』『ソニックランブル』『ペルソナ５: The Phantom X』

以下すべて体験版：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』『ソニックレーシング クロスワールド』『SHINOBI 復讐の斬撃』『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』『メタファー：リファンタジオ』『真・女神転生Ｖ Vengeance』『ペルソナ３ リロード』『龍が如く 維新！極』『ソニックフロンティア（Nintendo Switch(TM)版）』

参加方法：

（１）ハッシュタグ「#えらべるセガアトラス」を付けてプレイ動画規約に沿った動画を投稿

（２）キャンペーンサイトの応募フォームよりエントリー

※YouTube、TikTok、Twitchは登録者数100以上、Xはフォロワー数10,000以上のアカウントが対象になります。

賞品：

参加者全員：セガ／アトラスタイトルのゲームコード（Steam版）もしくはゲーム内アイテム

条件達成者：60タイトルのプレゼント、「東京ゲームショウ2026」および「SEGA TGS PARTY」ご招待

Wチャンス：応募者全員のなかから抽選でプレゼント

＜最新配信ギア＞

・GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載 1名様

・ASTRO A50 X LIGHTSPEED 1名様

・MOBIUZ EX271UZ 1名様

＜ギフトカード＞

・Steamギフトカード：20,000円 1名様

・Steamギフトカード：5,000円 99名様

※各タイトルのプレゼントには上限数があり、先着順です。

ご希望いただいたタイトルが配布上限数に達していた場合、第2希望以降のタイトルをプレゼントします。

※本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイト(https://eraberu.sega.jp/02/)をご確認ください。

GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載：1名様

BenQ MOBIUZ EX271UZ：1名様

4K有機EL×240Hzの高精細映像で、ゲームアートの世界をリアルに体感できる最新モデル

ASTRO A50 X LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット + ベースステーション：1名様

革新的なPLAYSYNCでのプレイ向けに設計

PS5(R)、Nintendo Switch、PC/Mac、Xboxなど、3つのシステムに同時接続し、タップで切り替え。

PRO-Gグラフェンオーディオドライバーが、先例のない明瞭度と反応性を実現します。

LIGHTSPEEDが最高レベルのワイヤレスオーディオパフォーマンスを実現。

Steamギフトカード（20,000円：1名様 5,000円：99名様）

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。