体験版やスマートフォンゲームの配信をして好きなゲームをもらおう！「えらべるセガ＆アトラスキャンペーン」第2弾開催！

株式会社セガ


■えらべるセガ＆アトラス


URL： https://eraberu.sega.jp/02/(https://eraberu.sega.jp/02/)



　


株式会社セガは、セガ／アトラスタイトルの体験版やスマートフォンゲームのプレイ動画をアップして応募した方全員にゲームコードをプレゼントする、「えらべるセガ&アトラス キャンペーン」第2弾を、本日1月30日（金）より開催します。


　


◆「えらべるセガ＆アトラス」キャンペーン第2弾


YouTube、TikTok、Twitch、X（エックス）で配信対象タイトルのプレイ動画をアップし応募した方全員に、セガ／アトラス60タイトルの中からお好きなゲームコードやゲーム内アイテムをプレゼントします。プレゼントの獲得にはプラットフォームごとに一定の達成条件があり、各プラットフォームの達成条件を達成すると、60タイトルすべてのプレゼントと、「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」およびTGS2026前夜にセガが開催する「SEGA TGS PARTY」へご招待いたします。また、Wチャンスとして応募者全員の中から抽選でゲーミングPCをはじめとした「最新配信ギア」を3名様、Steamギフトカードを100名様にプレゼントします。詳細はキャンペーンページをご確認ください。


　


■キャンペーン概要


期間：2026年1月30日（金）～3月15日（日）


対象タイトル：


『プロサッカークラブをつくろう！2026』『ソニックランブル』『ペルソナ５: The Phantom X』


以下すべて体験版：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』『ソニックレーシング クロスワールド』『SHINOBI 復讐の斬撃』『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』『メタファー：リファンタジオ』『真・女神転生Ｖ Vengeance』『ペルソナ３ リロード』『龍が如く 維新！極』『ソニックフロンティア（Nintendo Switch(TM)版）』


参加方法：


（１）ハッシュタグ「#えらべるセガアトラス」を付けてプレイ動画規約に沿った動画を投稿


（２）キャンペーンサイトの応募フォームよりエントリー


※YouTube、TikTok、Twitchは登録者数100以上、Xはフォロワー数10,000以上のアカウントが対象になります。


賞品：


参加者全員：セガ／アトラスタイトルのゲームコード（Steam版）もしくはゲーム内アイテム


条件達成者：60タイトルのプレゼント、「東京ゲームショウ2026」および「SEGA TGS PARTY」ご招待


　


Wチャンス：応募者全員のなかから抽選でプレゼント


＜最新配信ギア＞


・GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載　1名様


・ASTRO A50 X LIGHTSPEED　1名様


・MOBIUZ EX271UZ　1名様


　


＜ギフトカード＞


・Steamギフトカード：20,000円　1名様


・Steamギフトカード：5,000円　99名様


　


※各タイトルのプレゼントには上限数があり、先着順です。


ご希望いただいたタイトルが配布上限数に達していた場合、第2希望以降のタイトルをプレゼントします。


※本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイト(https://eraberu.sega.jp/02/)をご確認ください。


　


　


GALLERIA XGR7M-R56-WL Ryzen 7 5700X搭載：1名様




　


　


BenQ MOBIUZ EX271UZ：1名様


4K有機EL×240Hzの高精細映像で、ゲームアートの世界をリアルに体感できる最新モデル




　


　


ASTRO A50 X LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット + ベースステーション：1名様


革新的なPLAYSYNCでのプレイ向けに設計


PS5(R)、Nintendo Switch、PC/Mac、Xboxなど、3つのシステムに同時接続し、タップで切り替え。


PRO-Gグラフェンオーディオドライバーが、先例のない明瞭度と反応性を実現します。


LIGHTSPEEDが最高レベルのワイヤレスオーディオパフォーマンスを実現。




　


　


Steamギフトカード（20,000円：1名様　5,000円：99名様）




　




　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。