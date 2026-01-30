サッカー熱も、頂点へ。「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を、本日1月30日（金）から販売開始！

いよいよノックアウトフェーズへ！2月28日（土）までの期間限定

WOWOWでは欧州サッカー連盟（UEFA）が主催し、欧州を代表する強豪クラブ同士によって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）や、「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）2025-26シーズンを独占生中継しています。欧州No.1を決める大会はリーグフェーズの長い戦いが終わり、いよいよノックアウトフェーズが幕を開けます。リーグフェーズの上位8チームはベスト16進出をストレートインで決めており、残り8枠をかけて9位～24位のチームによるプレーオフが2月に開催されます。

WOWOWではノックアウトフェーズ、2月のプレーオフから5月の決勝まで全試合をお得に視聴できる「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」（7,480円（税込））を本日1月30日（金）から販売開始いたしました。こちらのPPV（ペイ・パー・ビュー）商品は2月28日（土）までの期間限定販売。決勝までの全試合はもちろん、情報満載の人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」やマッチハイライト、過去のCL名勝負選なども見放題となります。

ホーム＆アウェイの2戦で勝負を決し負けたら敗退のノックアウトフェーズへ突入するCL＆EL。遠藤航（リヴァプール）、伊藤洋輝（バイエルン）、守田英正（スポルティングCP）ら、日本人選手の活躍にも期待が集まる。「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」で欧州No.1を決めるCL・ELノックアウトフェーズをまるごと楽しもう！

「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」概要

【販売期間】2026年1月30日（金）12：00～2月28日（土）23：59 ※数量制限なし

【視聴可能期間】2026年6月30日（火）23：59まで

【金額】7,480円（税込）

※購入時期に応じた金額の変更はありません

※詳細、注意事項等はWOWOWオンデマンド（https://wod.wowow.co.jp/product/265）をご確認ください。

【視聴方法】WOWOWオンデマンドで対象となるコンテンツを選択し購入。決済は各種クレジットカード・キャリア決済が利用可能。

【主な視聴可能コンテンツ】

WOWOWオンデマンドのサッカーコンテンツ

・UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 ノックアウトフェーズ全試合

・UEFAヨーロッパリーグ2025-26 ノックアウトフェーズ全試合

・UEFAカンファレンスリーグ2025-26 ノックアウトフェーズの注目試合

・MATCH HIGHLIGHT

・UEFAチャンピオンズリーグ決勝（2000-01シーズンから2024-25シーズンまで、25試合の決勝を配信）

・チャンピオンズリーグダイジェスト 2025-26

・チャンピオンズリーグマガジン 2025-26

・チャンピオンズリーグデイリーハイライト 2025-26 など多数

【視聴可能デバイス】

スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ（Amazon Fire TV、Chromecast、一部のスマートテレビなど）詳細はWOWOWオンライン ヘルプセンターでご確認ください。

＜WOWOWサッカー番組情報＞

★「UEFAチャンピオンズリーグ」 2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで 独占生中継 （放送＆配信）！

＜大会スケジュール＞ ※日本時間

・ノックアウトフェーズ プレーオフ：2月18日＆19日、2月25日＆26日

・ベスト16：3月11日＆12日、3月18日＆19日

・準々決勝：4月8日＆9日、4月15日＆16日

・準決勝：4月29日＆30日、5月6日＆7日

・決勝：5月31日

★「UEFAヨーロッパリーグ」2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで独占生中継（放送＆配信）！

★「UEFAカンファレンスリーグ」2025-26シーズン

決勝まで注目試合を独占配信！

★「チャンピオンズリーグダイジェスト！」

チャンピオンズリーグの試合開催週の金曜日にWOWOWで放送・配信

毎Matchdayのチャンピオンズリーグ全試合全ゴールを紹介！

■詳しい放送情報は番組オフィシャルサイトへ！

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

