「えほん＋えほん」と連携したCXオリジナル商品の企画開発 第二弾「ずーっとずっとだいすきだよ」を世界初のグッズ化 26年2月1日より順次販売開始
カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、2025年4月より絵本から広がる雑貨を販売する専門店「えほん＋えほん」と連携し、世界各国の人気絵本をテーマにしたCXオリジナル商品の企画開発に取り組んでいます。
この度、その第2弾として、全書店でも愛されているロングセラー絵本「ずーっとずっとだいすきだよ（評論社）」を世界で初めてグッズ化し、2026年2月1日より順次販売開始いたします。
『ずーっとずっとだいすきだよ』オリジナル商品は、全国のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店、およびその他書店にて販売するほか、「絵本ナビ」ECサイトでも販売いたします。アパレルやステーショナリー、キッチングッズなど、普段づかいできるラインナップを多く揃え、いつでも『ずーっっとずっと大好きだよ』の世界観に触れることができます。
■『ずーっとずっとだいすきだよ』 ハンス・ウィルヘルム
■商品のご紹介（一部）
【アパレル】
Tシャツ 4,180円(税込)
ヴィンテージ感のあるプリント手法でレトロな絵本アートの魅力を最大限表現しています。
レザーハンドルトート 3,960円(税込)
ハンドル部分はPU採用で撥水性が高く、ジュート素材ならではの風合いが絵本アートとの相性も良いトートバックです。
ポケットポーチ 2,200円(税込)
絵本ストーリー同様、大切な家族といつも一緒に。
犬との散歩でも使用できるアイテムが登場。
マルチに使用できますが、ドッグフード入れとしても使用できます。手が餌に届きやすいように底も低くしており
ストレスなく餌を取り出すことができます。
カラビナ付きでバッグなどに取り付けも可能です。
【ステーショナリー】
デニムブックカバー 2,200円(税込)
デニム素材を採用。生地は柔らかく、手触りも良いです。
使い込むほどにデニム素材の風合いを楽しめます。
【インテリア】
マグカップ 1,980円(税込)
3面プリントで、両側面・底辺にプリントがあります。
タイトルロゴもかわいい、カフェタイム必須アイテムです。
＜発売商品一覧＞ https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=2155
■販売先について
【26年１月24日より販売開始】
一部先行 会期中販売 「たかさき絵本フェスティバル第32回絵本原画展」
【26年2月1日より順次販売開始】
全国15店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」
TSUTAYA 美しが丘店 / ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 仙台長命ヶ丘店 / TSUTAYA BOOKSTORE AIZU / TSUTAYA 400号西那須野店 / BOOKACE TSUTAYA イオンタウン水戸南店
柏の葉 蔦屋書店 / 草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店 / TSUTAYA BOOKSTORE 静岡店 / TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津店 / TSUTAYA 新涯店 / TSUTAYA BOOKSTORE ラクア緑井店
TSUTAYA BOOKSTORE 重信店 / 九大伊都 蔦屋書店 / 蔦屋書店 嘉島 / TSUTAYA BOOKSTORE 菊陽店
【26年2月5日より順次販売開始】
全国9店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」
TSUTAYA BOOKSTORE 伊万里店 / 幕張 蔦屋書店 / TSUTAYA 横浜みなとみらい店
湘南 蔦屋書店 / TSUTAYA リノアス八尾店 / TSUTAYA 高松サンシャイン通り店
TSUTAYA BOOKSTORE させぼ五番街店 / TSUTAYA リノアス八尾店 / TSUTAYA 田上店
【EC受注期間 2/10（火）～2/16（月）】
絵本ナビ ＊詳細は「商品一覧」のリンクよりご確認ください。
【
26年2月24日より順次販売開始】
全国 全国8店舗の書店様内
店舗一覧記載は下記、評論社WEHPよりご確認ください。
＊在庫状況や取り扱い開始日については、各店舗へお問い合わせください。
■直筆サイン本 抽選応募キャンペーンについて
作者ハンス・ウィルヘルム氏の直筆サイン本を抽選で20名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
キャンペーン詳細は、以下よりご確認ください。
評論社WEBHP
https://www.hyoronsha.co.jp/info/9784566002760/
この度のグッズ化を記念して、作者であるハンス・ウィルヘルム氏より、特別なビデオメッセージが届いております。
■ハンス・ウィルヘルム氏によるビデオメッセージ
https://youtube.com/shorts/hEVsLh_iPPY?si=nHvzBr6lHsYZ7eox
■商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
・カルチュア・エクスペリエンス株式会社 商品本部 文具雑貨 /tsutaya_md@ccc.co.jp
・日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 仕入MD課 / info_kaihatsujyutyu@nippan.co.jp