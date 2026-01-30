「えほん＋えほん」と連携したCXオリジナル商品の企画開発　第二弾「ずーっとずっとだいすきだよ」を世界初のグッズ化 26年2月1日より順次販売開始

写真拡大 (全9枚)

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、2025年4月より絵本から広がる雑貨を販売する専門店「えほん＋えほん」と連携し、世界各国の人気絵本をテーマにしたCXオリジナル商品の企画開発に取り組んでいます。



この度、その第2弾として、全書店でも愛されているロングセラー絵本「ずーっとずっとだいすきだよ（評論社）」を世界で初めてグッズ化し、2026年2月1日より順次販売開始いたします。




『ずーっとずっとだいすきだよ』オリジナル商品は、全国のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店、およびその他書店にて販売するほか、「絵本ナビ」ECサイトでも販売いたします。アパレルやステーショナリー、キッチングッズなど、普段づかいできるラインナップを多く揃え、いつでも『ずーっっとずっと大好きだよ』の世界観に触れることができます。



■『ずーっとずっとだいすきだよ』　ハンス・ウィルヘルム






■商品のご紹介（一部）　



【アパレル】


Tシャツ　4,180円(税込)


ヴィンテージ感のあるプリント手法でレトロな絵本アートの魅力を最大限表現しています。


レザーハンドルトート　3,960円(税込)


ハンドル部分はPU採用で撥水性が高く、ジュート素材ならではの風合いが絵本アートとの相性も良いトートバックです。








ポケットポーチ　2,200円(税込)


絵本ストーリー同様、大切な家族といつも一緒に。


犬との散歩でも使用できるアイテムが登場。


マルチに使用できますが、ドッグフード入れとしても使用できます。手が餌に届きやすいように底も低くしており


ストレスなく餌を取り出すことができます。


カラビナ付きでバッグなどに取り付けも可能です。






【ステーショナリー】


デニムブックカバー　2,200円(税込)


デニム素材を採用。生地は柔らかく、手触りも良いです。


使い込むほどにデニム素材の風合いを楽しめます。


【インテリア】


マグカップ　1,980円(税込)


3面プリントで、両側面・底辺にプリントがあります。


タイトルロゴもかわいい、カフェタイム必須アイテムです。





＜発売商品一覧＞　https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=2155



■販売先について


【26年１月24日より販売開始】


一部先行　会期中販売　「たかさき絵本フェスティバル第32回絵本原画展」



【26年2月1日より順次販売開始】


全国15店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」


TSUTAYA　美しが丘店 / ヤマト屋書店　TSUTAYA BOOKSTORE　仙台長命ヶ丘店 / TSUTAYA BOOKSTORE　AIZU / TSUTAYA　400号西那須野店 / BOOKACE TSUTAYA イオンタウン水戸南店


柏の葉　蔦屋書店 / 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 / TSUTAYA BOOKSTORE　静岡店 / TSUTAYA BOOKSTORE　近鉄草津店 / TSUTAYA　新涯店 / TSUTAYA BOOKSTORE　ラクア緑井店


TSUTAYA BOOKSTORE　重信店 / 九大伊都　蔦屋書店 / 蔦屋書店　嘉島 / TSUTAYA BOOKSTORE　菊陽店



【26年2月5日より順次販売開始】


全国9店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」


TSUTAYA BOOKSTORE　伊万里店 / 幕張　蔦屋書店 / TSUTAYA　横浜みなとみらい店


湘南　蔦屋書店 / TSUTAYA　リノアス八尾店 / TSUTAYA　高松サンシャイン通り店


TSUTAYA BOOKSTORE　させぼ五番街店 / TSUTAYA　リノアス八尾店 / TSUTAYA　田上店



【EC受注期間　2/10（火）～2/16（月）】


絵本ナビ　＊詳細は「商品一覧」のリンクよりご確認ください。



26年2月24日より順次販売開始】


全国　全国8店舗の書店様内


店舗一覧記載は下記、評論社WEHPよりご確認ください。


＊在庫状況や取り扱い開始日については、各店舗へお問い合わせください。



■直筆サイン本　抽選応募キャンペーンについて



作者ハンス・ウィルヘルム氏の直筆サイン本を抽選で20名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。


キャンペーン詳細は、以下よりご確認ください。


評論社WEBHP


https://www.hyoronsha.co.jp/info/9784566002760/






この度のグッズ化を記念して、作者であるハンス・ウィルヘルム氏より、特別なビデオメッセージが届いております。



■ハンス・ウィルヘルム氏によるビデオメッセージ
https://youtube.com/shorts/hEVsLh_iPPY?si=nHvzBr6lHsYZ7eox




■商品のお取り扱いに関するお問い合わせ


・カルチュア・エクスペリエンス株式会社 商品本部 文具雑貨 /tsutaya_md@ccc.co.jp


・日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 仕入MD課 / info_kaihatsujyutyu@nippan.co.jp