「えほん＋えほん」と連携したCXオリジナル商品の企画開発　第二弾「ずーっとずっとだいすきだよ」を世界初のグッズ化 26年2月1日より順次販売開始

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、2025年4月より絵本から広がる雑貨を販売する専門店「えほん＋えほん」と連携し、世界各国の人気絵本をテーマにしたCXオリジナル商品の企画開発に取り組んでいます。

この度、その第2弾として、全書店でも愛されているロングセラー絵本「ずーっとずっとだいすきだよ（評論社）」を世界で初めてグッズ化し、2026年2月1日より順次販売開始いたします。

『ずーっとずっとだいすきだよ』オリジナル商品は、全国のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店、およびその他書店にて販売するほか、「絵本ナビ」ECサイトでも販売いたします。アパレルやステーショナリー、キッチングッズなど、普段づかいできるラインナップを多く揃え、いつでも『ずーっっとずっと大好きだよ』の世界観に触れることができます。

■『ずーっとずっとだいすきだよ』 ハンス・ウィルヘルム

■商品のご紹介（一部）

【アパレル】

Tシャツ 4,180円(税込)

ヴィンテージ感のあるプリント手法でレトロな絵本アートの魅力を最大限表現しています。

レザーハンドルトート 3,960円(税込)

ハンドル部分はPU採用で撥水性が高く、ジュート素材ならではの風合いが絵本アートとの相性も良いトートバックです。

ポケットポーチ 2,200円(税込)

絵本ストーリー同様、大切な家族といつも一緒に。

犬との散歩でも使用できるアイテムが登場。

マルチに使用できますが、ドッグフード入れとしても使用できます。手が餌に届きやすいように底も低くしており

ストレスなく餌を取り出すことができます。

カラビナ付きでバッグなどに取り付けも可能です。

【ステーショナリー】

デニムブックカバー 2,200円(税込)

デニム素材を採用。生地は柔らかく、手触りも良いです。

使い込むほどにデニム素材の風合いを楽しめます。

【インテリア】

マグカップ 1,980円(税込)

3面プリントで、両側面・底辺にプリントがあります。

タイトルロゴもかわいい、カフェタイム必須アイテムです。

＜発売商品一覧＞ https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=2155

■販売先について

【26年１月24日より販売開始】

一部先行 会期中販売 「たかさき絵本フェスティバル第32回絵本原画展」

【26年2月1日より順次販売開始】

全国15店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」

TSUTAYA 美しが丘店 / ヤマト屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 仙台長命ヶ丘店 / TSUTAYA BOOKSTORE AIZU / TSUTAYA 400号西那須野店 / BOOKACE TSUTAYA イオンタウン水戸南店

柏の葉 蔦屋書店 / 草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店 / TSUTAYA BOOKSTORE 静岡店 / TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津店 / TSUTAYA 新涯店 / TSUTAYA BOOKSTORE ラクア緑井店

TSUTAYA BOOKSTORE 重信店 / 九大伊都 蔦屋書店 / 蔦屋書店 嘉島 / TSUTAYA BOOKSTORE 菊陽店

【26年2月5日より順次販売開始】

全国9店舗のTSUTAYA、TSUTAYA BOOKSTORE、蔦屋書店内の「えほん＋えほん」

TSUTAYA BOOKSTORE 伊万里店 / 幕張 蔦屋書店 / TSUTAYA 横浜みなとみらい店

湘南 蔦屋書店 / TSUTAYA リノアス八尾店 / TSUTAYA 高松サンシャイン通り店

TSUTAYA BOOKSTORE させぼ五番街店 / TSUTAYA 田上店

【EC受注期間 2/10（火）～2/16（月）】

絵本ナビ ＊詳細は「商品一覧」のリンクよりご確認ください。

26年2月24日より順次販売開始】

全国 全国8店舗の書店様内

店舗一覧記載は下記、評論社WEHPよりご確認ください。

＊在庫状況や取り扱い開始日については、各店舗へお問い合わせください。

■直筆サイン本 抽選応募キャンペーンについて

作者ハンス・ウィルヘルム氏の直筆サイン本を抽選で20名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン詳細は、以下よりご確認ください。

評論社WEBHP

https://www.hyoronsha.co.jp/info/9784566002760/

この度のグッズ化を記念して、作者であるハンス・ウィルヘルム氏より、特別なビデオメッセージが届いております。

■ハンス・ウィルヘルム氏によるビデオメッセージ

https://youtube.com/shorts/hEVsLh_iPPY?si=nHvzBr6lHsYZ7eox

■商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

・カルチュア・エクスペリエンス株式会社 商品本部 文具雑貨 /tsutaya_md@ccc.co.jp

・日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 仕入MD課 / info_kaihatsujyutyu@nippan.co.jp