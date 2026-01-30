〈かぎ針編み2年生〉が知っておきたい編みものの知識が満載！『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』2/2発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』（kiho.／natsuki／まつざきしおり 著、奥住玲子 監修） を2026年2月2日（月）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。

大好評『かぎ針編みの編み図が読めるようになる本』のパワーアップ版！

も～っといろいろな編み図が読めるようになりたい人へ。

編み図を徹底解剖！

つまずきやすいところを、じっくり解説します！

かぎ針編みにはバッグ、ウェア、モチーフつなぎ、お花など編んでみたいアイテムやモチーフがたくさんあります。アイテムの数だけ編み図にもバリエーションがあるので、初めて出合った編み図に戸惑ってしまう人も多いかもしれません。

この本では、超初心者を卒業して、ちょっとだけレベルアップした編み物に挑戦したい人のために、編み図の読み方をもっと詳しく解説します。

難しそうに見えて挑戦できずにいた小物や、図が複雑に見えるフラワーモチーフ、いつかは編んでみたいウェアなど、編み図を見ていてつまずきやすいポイントが写真とイラスト、動画でくわしくわかります。



いわば、編み図を徹底解剖する本です！

kiho.さん、natsukiさん、まつざきしおりさんのトレンド感があっておしゃれなデザインを編みながら、編み図を読み解いていきましょう。きっと編みたくなるかわいい糸の紹介など、編み物ラバー必見のページもお見逃しなく。

かぎ針編みがもっと楽しく、編めるもののバリエーションが広がる一冊です。

■〈〈〈この本でできること〉〉〉

憧れのモチーフ編みと異素材を組み合わせて、トレンド感のある個性的なバッグに。人気のお花のモチーフをたくさん編んで、かわいいポーチにお仕立て。コーデに活躍するビスチェは、袖付けがないからはじめてウェアにチャンレンジする人におすすめ！

POINT 1 読める編み図が増える

POINT 2 かぎ針編みの大ピンチを救う!?

POINT 3 アレンジ力が身につく

POINT 4 憧れのウェアにもチャレンジできる

■本書の目次

Lesson 1 かぎ針と糸の基礎知識

Lesson 2 かぎ針と糸の使い方

Lesson 3 編み図の読み方

Lesson 4 も～っと編み図を見て編んでみよう

■著者・監修者プロフィール

kiho.

育児や家事の合間を見ては編み狂う、編み物に人生を捧げた一児の母。Instagramではエンタメに特化した編み物リール動画や毛糸情報など、“編み物好きにはたまらない”投稿をしている。YouTubeでは、初心者でも簡単に編める小物を中心にhow to動画を公開中。

Instagram @crochetooyou(https://www.instagram.com/crochetooyou/)

YouTube KIHO CROCHET(https://www.youtube.com/@crochetooyou)

natsuki

服飾デザイン科の高校を卒業後、ファッションデザイン専門学校に進学し縫製や編み物の技術を学ぶ。卒業後縫製会社に勤務し、さまざまなブランドの縫製に携わる。その後フリーで縫製の仕事などを行い、現在はYouTubeやSNSで、初心者から上級者まで楽しめる編み物作品の作り方動画を発信している。

Instagram @natsukiknit(https://www.instagram.com/natsukiknit/)

YouTube natsuki knit.(https://www.youtube.com/channel/UCVmW5F1WtntJkOhgxYiOTMg)

まつざきしおり

編み物に夢中なマンガ家・イラストレーター。SNSでは“編み物あるある”が詰まった日常マンガやイラストを発信中。編むたびに「もっと好きになる」編み物の楽しさ面白さをたっぷり詰め込んだ編み物コミックエッセイ『あめばあむほど好きになる』を刊行。好きなことは古道具・古着集め、純喫茶巡り。

Instagram @matsuzakishiori(https://www.instagram.com/matsuzakishiori/)

X ＠matsuzakishiori(https://x.com/matsuzakishiori)

奥住玲子

女子美術大学卒業後、ニットアパレル、手芸糸メーカー勤務を経て、作家として活動。書籍や糸メーカーへの作品提供のほか、編み図や刺しゅう図案のデータ作成などを行う。

■書誌情報

書名：も～っとかぎ針編みの 編み図が読めるようになる本

著者：kiho.／natsuki／まつざきしおり

監修者：奥住玲子

定価：1705円（税込）

判型：A5判

ページ数：128P

ISBN：978-4-537-22349-1

発売日：2026年2月2日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10153839.html

