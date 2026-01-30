【Buttery】花モチーフのサクサククッキーがたっぷり！小鳥舞う「フラワークッキー缶」２月１日より新発売
Butteryフラワークッキー缶
名古屋駅から徒歩6分。大通りから一本路地に入った落ち着いた立地に佇む洋菓子店「Buttery（バタリー）」。このたびButtey店頭とオンラインショップにて、2月1日（日）より『Butteryフラワークッキー缶』を数量限定で販売します。さらに、バレンタインギフトにもぴったりの『ホワイトチョコカヌレ（ミルク・ホワイト）』も本店限定でご用意しています。
Butteryフラワークッキー缶
2月1日（日）にButtery店頭とオンラインショップで新発売となるのは、小鳥の舞う上品なデザイン缶に、たっぷりのクッキーを詰めた「Butteryフラワークッキー缶」です。店内の工房で丁寧に焼き上げた軽やかなクッキーは、バターの香りとコクがありながらもすっきりとしたやさしい甘さ。サクサクとした食感と、何枚でも食べられる約3.5cmのサイズも魅力。華やかなピンクのリボンに包まれたクッキー缶は、大切な方へのギフトにもおすすめです。
ホワイトチョコカヌレ（ミルク・ホワイト）
また、フランス産発酵バターと北海道バターを贅沢に使ったカヌレに、期間限定フレーバー「ホワイトチョコカヌレ（ミルク・ホワイト）※本店での店頭販売のみ」も登場。ホワイトチョコレート＆ホワイトチョコレートリキュールを入れた生地を、スチームラックオーブンで焼き上げ、外はカリッと中はもっちりとした食感に。仕上げにミルクチョコレートとホワイトチョコレートでコーティングし、バレンタインの贈り物にぴったりの一品が完成しました。
コロンと食べやすいサイズ感に、心躍る可愛いフォルム。Butteryの期間限定スイーツをぜひお楽しみください。
■商品情報
Butteryフラワークッキー缶
ホワイトチョコカヌレ（ミルク・ホワイト）
商品名｜Butteryフラワークッキー缶【数量限定】
販売開始｜2月1日（日）～
※Buttery店頭・オンラインショップで販売
※数量限定のため、期間内でも販売を終了する場合がございますのでご了承ください。
価格｜2,350円（税込）
内容｜小さなフラワーをモチーフにしたクッキー56枚（オリジナルクッキー缶）
商品名｜ホワイトチョコカヌレ（ミルク・ホワイト）
販売開始｜2月1日（日）～
※Buttery本店にて店頭販売のみ
内容・価格｜
ホワイトチョコカヌレ/ミルク 1個360円（税込）
ホワイトチョコカヌレ/ホワイト 1個360円（税込）
※Butteryでは、上記商品の他にも期間限定商品を多数ご用意しております。
※全商品とも、1日の販売個数に限りがございますのでご了承ください。
■店舗情報
Buttery（バタリー）本店
店名：Buttery（バタリー）本店
所在地：愛知県名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141 1階（名古屋駅徒歩6分）
TEL：052-564-3553
営業時間：10：00～18：00 ※毎週火曜・水曜定休
Butteryホームページ：
https://www.buttery.jp
Butteryオンラインショップ：
https://www.buttery.jp/p/search
Buttery公式Instagram：
https://www.instagram.com/buttery.jp