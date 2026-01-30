カメラ・写真／映像機器の展示会「CP+2026」出展のお知らせ。最新の動画音声用機材の展示とウェビナーを開催します。

ティアック株式会社

TASCAM（タスカム）は、2026年2月26日 (木)から3月1日 (日) にかけてパシフィコ横浜（神奈川県）で開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー『CP+ (シーピープラス) 2026』に出展します。




■ みどころ


ティアック TASCAMとして動画音声機材に特化したブースを出展する他、オンラインイベントにて動画音声の音質改善をテーマにしたウェビナーを開催いたします（参加特典あり）。



ブースでは、入門機からより専門的な機材まで、動画音声の品質向上や編集作業の効率化を実現する幅広い製品をご紹介します。会場では、実際に機材に触れながら操作性や音質をご確認いただけます。



ウェビナーでは、録音や動画音声に興味をお持ちの方を対象に、音声レコーダーの活用方法やタイムコード同期を用いた運用例をご紹介します。



CP+2026 出展特設ページ：


https://tascam.jp/jp/contents/cpplus2026(https://tascam.jp/jp/contents/cpplus2026)



■ 主な展示製品


ミラーレス／DSLRカメラ対応XLRマイクアダプター


Nikon ZRデジタル接続対応モデル


CA-XLR2d-N

キヤノン、富士フイルム、ニコンとの協業により開発された、カメラにプロ仕様のマイク入力を拡張し、高音質な動画音声収録を可能にするXLRマイクアダプター CA-XLR2dに、Nikon ZRへのデジタル音声伝送に対応した新モデル『CA-XLR2d-N』が登場しました。低ノイズでクリアなデジタル音声をカメラへダイレクトに伝送することが可能です。






製品詳細：https://tascam.jp/jp/product/ca-xlr2d/(https://tascam.jp/jp/product/ca-xlr2d/)




32ビットフロート録音対応ポータブルオーディオレコーダー


DR-05XP／DR-07XP

ステレオマイクを内蔵し、音割れしない32ビットフロート録音に対応。iPhoneやカメラと組み合わせて、機動性の高い収録ができるオーディオレコーダーです。DR-07XPは指向性マイクを搭載しており、ライブ演奏やインタビューなど、狙った音をクリアに収録できます。コンパクトで持ち運びやすく、ワンオペの撮影や録音ワークフローにも手軽に組み込むことが可能です。






製品詳細：


DR-05XP　https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/(https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/)


DR-07XP　https://tascam.jp/jp/product/dr-07xp/(https://tascam.jp/jp/product/dr-07xp/)




HDMI Sync対応4chフィールドレコーダー／ミキサー／タイムコードジェネレーター


FR-AV4

32ビットフロート録音およびマルチマイク入力に対応。4K/8Kビデオパススルー対応のHDMI入出力を搭載し、カメラとHDMI接続することで高精度なクロックによるタイムコード同期を実現。録音のスタート／ストップをカメラ操作と連動させることもでき、制作ワークフローを強力にサポートします。






製品詳細：https://tascam.jp/jp/product/fr-av4/(https://tascam.jp/jp/product/fr-av4/)



■ CP+2026公式 大抽選会にカメラ用録音機材を提供


CP+公式来場者アンケートの大抽選会景品として、ミラーレスカメラ対応XLRマイクアダプター『CA-XLR2d』アナログ接続キットや、32ビットフロート対応ポータブルレコーダー『DR-07XP』などを提供します。



■ オンラインイベントにて動画音声改善のためのウェビナーを開催




2月26日 (木)


- 11:00-11:40
鉄道写真、そして音へ - 箱根登山電車を写真家 大橋史明氏と語る。
ゲスト：写真家 大橋史明氏

- 15:00-15:40
音鉄動画 箱根登山電車音声収録の事例と解説
～32ビットフロート録音からタイムコード同期まで～
ゲスト：写真家 大橋史明氏

2月27日 (金)


- 11:00-11:40
動画音声のアップグレード方法！
iPhone、一眼デジタルカメラ、機材別オンカメラマイクの選び方

- 15:00-15:40
プロカメラマンによるインタビュー動画音声収録術
～HDMI同期対応4chレコーダー『FR-AV4』の使用例をもとに解説～


Microsoft Teamsを使用してのウェビナーとなります。


ご参加の方には特典をご用意しております。



下記リンクよりご希望のウェビナーに事前登録のうえご参加下さい。


https://tascam.jp/jp/contents/cpplus2026#webinar(https://tascam.jp/jp/contents/cpplus2026#webinar)



※ウェビナー内容や日程は予告なく変更・中止となる場合がございます。


※詳細はCP+公式サイトのオンラインイベント一覧からもご確認いただけます。



■ イベント概要


【イベント名】


カメラと写真映像のワールドプレミアショー 「CP+ (シーピープラス) 2026」



【日時】


会場イベント：


2026年2月26日 (木) ～3月1日 (日) 10:00～18:00 (最終日は 17:00 まで)


※2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。



公式オンラインイベント：


2026年2月26日 (木) ～3月1日 (日) 初日10:00～最終日23:59


※公式オンラインイベントのアーカイブ期間 3月2日（月）～3月31日（火）



【場所】


パシフィコ横浜（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）



【ブース】


出展名：ティアック TASCAM（ブース番号：57）



【入場料】


会場イベント：無料（ウェブ事前登録制）


オンラインイベント：無料



【詳細リンク】


CP+2026 公式サイト https://www.cpplus.jp/




ティアックストアにて『CP+2026』 VIP入場証プレゼントキャンペーンを実施


2026年2月8日（日）までに、ティアック公式オンラインストア「ティアックストア」で会員登録およびメールマガジン登録（いずれも無料）を完了された方を対象に、会期初日の10:00から入場できるVIP入場証をプレゼントいたします。（数量限定）



【登録締め切り】2026年2月8日（日）


【詳細URL】https://store.teac.co.jp/view/page/campaign-202602-cpvip(https://store.teac.co.jp/view/page/campaign-202602-cpvip)



【After CP+イベント】録音体験 & 相談ワークショップを3月19日(木)に開催


2026年3月19日（木）に東京都多摩市のティアック本社ショールームにて、TASCAM（タスカム）主催の動画用音声機材を試せる録音体験 & 相談ワークショップを開催します。


録音に関するご相談や新製品のタッチ＆トライ、弊社スタジオで機材を試せるワークショップを実施します。アウトレット販売も実施予定ですので、ぜひお気軽にご来場ください。



【参加費】無料
【ご予約】スタジオでのワークショップへの参加は、下記URLよりご予約ください。
https://store.teac.co.jp/view/item/000000005569(https://store.teac.co.jp/view/item/000000005569)
※ショールームでの録音相談・体験、およびアウトレット販売は予約不要です。









TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。