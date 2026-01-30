2026年2月12日（木） 三重県×高校生 サステナフードの展示発表会開催

LAMPS株式会社

2026年2月12日（木）14:00～16:30 ＜会場：日本橋・三重テラス＞

LAMPS株式会社は、三重県の委託事業「県内高校生等と連携した低利用食材の利用拡大推進業務」の一環として、三重県立高校生と地域食品事業者が協働で開発した商品を発表・提案する「三重県×高校生 サステナフード展示発表会 ～低利用食材を新定番へリデザイン～」を、2026年2月12日（木）、日本橋・三重テラスにて開催いたします。

本イベントでは、三重県立鳥羽高校・志摩高校・名張高校の生徒たちが、自ら商品のプレゼンテーションを行い、首都圏の食品バイヤーやメーカーに向けて、試食を交えながら商品そのものの魅力に加え、背景にある地域課題や開発ストーリーを発信します。

メディア関係者の皆様には、高校生が地域の現場に向き合いながら、食を通じて社会課題解決に挑む姿や、低利用食材の新たな可能性を体感していただける機会となります。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご取材くださいますようお願い申し上げます。

※当日は高校生本人への取材、写真・動画撮影も可能です。

＜開催の背景と目的＞

三重県内では、磯焼け（海藻の減少）の要因とされる植食性魚類（例：アイゴ）や、鳥獣害対策として捕獲される鹿・猪など、本来は地域の豊かな資源でありながら、十分に活用されていない「低利用食材」が課題となっています。

本事業は、こうした課題に対し、高校生の柔軟な発想力と発信力、そして地域事業者の技術力を掛け合わせることで、低利用食材を市場価値のある商品へと転換し、持続可能な地域産業のモデルの構築を目指しています。

本イベントは、その成果発表の場であると同時に、実際の導入・販路拡大を見据えたテストマーケティングおよび商談の場として位置づけています。

＜実施概要＞※第1部または第2部のみのご参加も可能です

名称：三重県×高校生 サステナフード展示発表会～低利用食材を新定番へリデザイン～

日時：2026年2月12日（木）14:00～16:30

会場：日本橋・三重テラス（東京都中央区日本橋室町2-4-1 YUITO ANNEX 2F）

プログラム

【第1部】14:00～15:30 オープニング・高校生プレゼンテーション

・主催者ご挨拶、事業説明

・高校生による商品開発の背景や食材の魅力の説明

・食品事業者や有識者の講師・ゲストからの講評

【第2部】15:30～16:30 ブース展示・試食提供・商談会

・高校生と地域食品事業者が協働開発した低利用食材を活用した新商品を試食・展示

※高校生の商品開発をサポートした三重県内の食品会社担当者も同席

※来場者の皆さまからの導入相談・質問にも対応可能

出展商品

・アイゴのてこね寿司（三重県立志摩高校）

・アイゴの唐揚げ（三重県立鳥羽高校）

・アイゴのフレーク（三重県立鳥羽高校）

・鹿肉ヘルシーキーマカレー（三重県立名張高等学校）

■参加申込はこちら申込用URL：https://forms.gle/G8eS5CK6DzwiVjq69





【主催】三重県 農林水産部 フードイノベーション課

【運営】LAMPS株式会社

【協力】鳥羽磯部漁業協同組合、有限会社丸善水産、ideca(三重伊賀里山整備活用組合)、

イーナバリ株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

LAMPS株式会社（事務局）

TEL：0138-78-1343 MAIL：contact@lamps.co.jp 担当：國分