属人化解消とチーム活性化を促す「相互コーチング研修」をリリース。ピア・コーチングの手法を体系的に習得：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、メンバー同士が対話し支え合う文化を職場に築くための「相互コーチング研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-coaching-mutual)」の提供を開始します。本研修は、メンバー同士が互いにコーチングを行い、組織の課題を自律的に解決する手法を習得する内容です。

一方的な指導ではなく、対等な立場で問いを投げかけ合い、自律的な思考や行動を引き出すマインドとスキルを体系的に身に付けます。チーム内での属人化や対立を解消し、組織全体の活性化を図りたい企業に最適なプログラムです。

相互コーチング研修【ピア・コーチングを実践する】 - 社員研修のリスキル

組織の停滞や業務の属人化を防ぐ対話の必要性

現代のビジネス現場では、特定のメンバーに業務が依存する「属人化」や、チームの動きが鈍くなる「停滞」が大きな課題となっています。 従来の上下関係に基づく指導だけでは、現場で発生する多様な課題の解決が追いつかない場面も増えています。 メンバーが互いに尊重し、本音で話し合える風土を築くことは、組織を活性化させるために不可欠な要素です。

自律的なチーム運営へのニーズ

外部の専門家や上司の指示を待つだけではなく、現場のメンバーが自発的に支え合う仕組みが求められています。 対等な立場で気づきを引き出し合う「ピア・コーチング」の実装は、チームの心理的安全性を高める有効な手段となります。 こうした企業のニーズに応えるため、日常業務の中で実践できる相互コーチングの手法を体系化しました。

相互コーチング研修の詳細

研修タイトル

相互コーチング研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-coaching-mutual)

受講対象

若手社員、中堅社員

身に付くスキルや目的- メンバー同士で自律的に課題を解決する習慣の定着- 深い問いを投げかける技術による相手の思考や行動の促進- 互いに尊重し支援し合うことで高まるチームの心理的安全性の強化本研修の特徴- 相互コーチング（ピア・コーチング）の基本理解プロのコーチを雇うのではなく、同僚や仲間が対等な立場でコーチングを掛け合い、共に成長を目指す手法を習得します。上下関係のある指導とは異なり、パートナーとして気づきを引き出し合う点が特徴です。- 問いの技術の実装事実・解釈・感情に働きかける具体的な質問パターンを身に付けます。アドバイスに頼りすぎず、オープンクエスチョンを用いて相手の自発的な変化を効果的に引き出すスキルを強化します。- 日常業務で継続できる仕組みの理解日常の10分間を活用した短時間でも効果を出す進め方を理解します。研修後も形骸化させず、チーム内で継続的に活用するためのポイントや、よくある失敗パターンへの対処策を整理します。相互コーチング研修【ピア・コーチングを実践する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

1. チーム課題と相互コーチング

- チームで起きがちな課題（停滞、属人化、衝突）の理解- 相互コーチングの基本的な考え方と実施方法- コーチングマインド（中立、尊重、主体性）の理解

2. 課題解決を促す問いの技術

- 思考を深める質問の構造（オープンクエスチョン）- 状況を理解する質問（事実、解釈、感情）- 視点を広げる質問、未来を描く質問、行動を促す質問の習得

3. 実践的な活用

株式会社リスキルについて

- 10分間コーチングの基本構造と日常での活用法- 相互コーチングを形骸化させないポイント- チーム内でよく起きる失敗パターンと対処策の確認

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、幅広いテーマの研修を提供しています。 相互コーチング研修をはじめ、ビジネス研修が料金一律の明瞭価格で提供されている点が特徴です。

研修日の運用だけでなく準備段階からフルサポートを提供しており、教材や備品の郵送対応など、企業の担当者の負担を軽減しながら高品質な研修実施を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。