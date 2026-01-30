2026年初開催！!感謝の3日間「郡山ブラックフェア」！「郡山ブラック」を500円（税込）・ワンコインで販売！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2026年2月2日（月）～2月4日（水）の3日間限定で、皆様からの日頃のご愛顧に感謝を込め、「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を特別価格500円（税込）で販売する「郡山ブラックフェア」を開催します。

郡山市のご当地らーめんである「郡山ブラック」は、熟成させた「たまり醬油」により、見た目は漆黒のスープですが、煮干し、鰹、昆布の和風出汁を効かせ、あっさりしながらも、しっかりとした旨みとコクが感じられるらーめんです。

この機会に、ぜひ、幸楽苑で「郡山ブラック」をお楽しみください。

■新商品情報

■郡山ブラック

価格:500円（税込）

販売期間:2026年2月2日（月）～2月4日（水）の3日間限定

対象店舗:幸楽苑 全店

■郡山ブラック素らーめん餃子セット

価格:500円（税込）

販売期間:2026年2月2日（月）～2月4日（水）の3日間限定

対象店舗:幸楽苑 全店

■『郡山ブラック』とは

「郡山ブラック」は、濃口醬油やたまり醤油などを使用した、漆黒のスープが目を引く醬油ラーメンで、見た目にもかかわらず、まろやかな味わいが特徴です。

文化庁が、「国内の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化」として名付けた「100年フード」に、令和5年、「郡山ブラック」が認定されました。

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。