株式会社イハラによる「サステナビリティ経営方針」策定のお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、２０２４年５月２０日より、お客さまのサステナビリティ経営方針の策定をご支援するサービス「ちゅうぎんサステナビリティ経営支援サービス※１」を開始しております。

この度、本サービスを通じて株式会社イハラ（以下「同社」という）がサステナビリティ経営の実践に向けたマテリアリティ（重要課題）を特定し、ＫＰＩ（達成目標）を定めたサステナビリティ経営方針を策定しましたのでお知らせします。

当行では、引続き同社が掲げた目標の達成に向け、各種ソリューションメニューの提供などを通じ、伴走支援してまいります。

（※1）サービス開始時のリリースはこちら :https://www.chugin.co.jp/assets/media/2024/05/240520.pdf?aca79ca419dbce54402cc5cb8da0a403

企業概要

株式会社イハラ サステナビリティ経営方針- 会 社 名 ：株式会社イハラ- 所 在 地 ：広島県福山市沼隈町常石１６７０- 代 表 者 ：伊原 浩喜- 業 種 ：塗装・洗浄工事業- コメント ：弊社は創業以来、船舶造修業の発展と持続可能な未来の実現に向け、温暖化による災害リスクを認識し、現状の事業規模で最大限の努力を使命に取組んでまいりました。今後も、サステナビリティ経営の実践に取組み続けるとともに、事業活動を通じて地元地域社会を含む全てのステークホルダーに貢献してまいります。

