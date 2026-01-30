連日人気が絶えない”フランセパニエ”に待望の新味登場！【フランセ 表参道本店】より、『パニエ　キャラメルナッツ』を”平日限定・期間限定”で新発売いたします。

株式会社シュクレイ（写真）パニエ キャラメルナッツ。パニエは、バレエのスカートを意味します。

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド【フランセ】の表参道本店より、『パニエ キャラメルナッツ』を2026年2月2日(月)から平日限定・期間限定で新発売いたします。

オールハンドメイドで提供する【フランセ】自慢の『パニエ』。パイ生地は、フィユタージュ・アンヴェルセと呼ばれる逆折り製法を採用し、バターで粉を包むことで、軽やかでほどける食感に仕上げています。この度、販売を開始する『パニエ キャラメルナッツ』のクリームは、北海道産生乳からつくられた生クリームにキャラメルペーストをブレンド。さらに、イタリア・ピエモンテ産ヘーゼルナッツのペーストを練り込むことで、コクをプラスした、上品な甘さのキャラメルクリームに仕立てました。ナッツの食感とパイ生地の繊細な重なりを合わせてお楽しみいただけます。

【フランセ 表参道本店】に併設するカフェでしか味わえる他、テイクアウトも可能です。平日限定・期間限定の商品です。連日多くの賑わいをいただいておりますが、平日は比較的スムーズにご案内できる時間帯が多くございます。この機会に『パニエ キャラメルナッツ』をじっくりと味わってみませんか？

◆商品詳細

【商品名】フランセパニエ キャラメルナッツ

【販売日】2026年2月2日(月)～（平日限定・期間限定の販売となります。）

【販売店舗】フランセ表参道本店

【販売価格】1個：850円（税込）※要冷蔵商品

※期間限定商品の為、なくなり次第終了

商品情報

・【表参道本店限定】ミルフィユ・オ・フレーズ ≪土日限定・数量限定≫

パイのサクサク食感に、苺の甘酸っぱさとクリームのやさしいコクがとけ合う、季節を感じる苺のミルフィユです。

フランセならではの、軽やかで上品な味わいをお楽しみください。

1個 982円（税込）<要冷蔵商品>

※イートイン専用商品

※期間限定商品の為、なくなり次第終了

・【表参道本店限定】フランセパニエ ≪SNSで話題≫

贅沢なひと時を。職人によるオールハンドメイド！

バレエのスカートを意味する「パニエ」幾重にも重なった薄い生地が、柔らかい空気の層をつくり

クリームをやさしく包み込みます。

クリームは、北海道産のオリジナル生クリームにマスカルポーネとカスタードをブレンドしました。

1個 810円（税込）※要冷蔵商品

・果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ

個性の異なる「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」４つのミルフィユを詰合せいたしました。

大切な方への贈り物や、手土産にもおすすめです。

8個入 1,620円（税込）

12個入 2,268円（税込）

16個入 3,024円（税込）

32個入 5,400円（税込）

フランセ表参道本店について

果実を楽しむ洋菓子フランセの新たな「光」として

その木漏れ日は、職人によって一枚一枚つなぎ合わされたステンドグラスに彩られ、空間をあざやかに光で満たします。そして緩やかに回廊をめぐり、商品をやさしく包み込みます。”降りそそぐ光で果実が育つ”そんなうれしさであふれるお店です。

2018年6月1日。長年人々に愛され続けてきた洋菓子「フランセ」の更なる飛躍のため、フラッグシップストアが東京・表参道にオープン致しました。

フランセの未来を明るく照らす存在として、これからまた、新たな歴史をつくってゆきます。

＜店舗情報＞

〒107-0062

東京都港区南青山5-6-3 メーゾンブランシュII 2F

※東京メトロ表参道駅 B3出口徒歩1分

電話番号:03-6427-2240

営業時間:11:00～19:00

（カフェラストオーダー 18：00）

※営業時間は状況により変更となる場合がございますので、

予めご了承ください。

ブランドロゴ&ストーリー

「FRANCAIS」

洋菓子のフランセ

戦後まもなく渋谷の洋菓子店からはじまったフランセ。多くの皆様に支えられ、フランセの看板商品であるミルフィユは、お子様から大人まで、永きにわたりたくさんの方々にご愛顧をいただいております。

定番のミルフィユをはじめとして、すべてのお菓子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。

パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、

ひとつひとつ丁寧に、本当に美味しいお菓子づくりに日々努めております。

フランセの歴史について

洋菓子のフランセは1957年12月、高井二郎氏のフランス洋菓子文化を日本に普及させたいという熱い想いから、洋菓子店として渋谷に創立。その原点には、青山学院時代の同窓でフランスに縁のある、洋画家の東郷青児氏と過ごした日々がありました。

当時は高級品であったブランデーを用いた「ブランデーケーキ」レモンをベースにした「ハニーシトロン」など次々と新しいコンセプトの商品を生み出し、フランス菓子を通じて、日本の洋菓子文化の興隆に貢献。

1997年、拠点を横浜に移してからは、MOF（フランス最高職人）のジャン・ミエ氏を招致し横浜の元町に路面店をオープン。また、洋菓子のみならず、フランス料理店を開くなどフランスのガストロノミーの浸透にも尽力しました。

公式サイト

＜ホームページ＞ https://sucreyshopping.jp/francais

＜ X ＞ https://X.com/francais_PR

＜インスタグラム＞ https://www.instagram.com/francais_official_/

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ