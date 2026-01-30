明治安田生命保険相互会社 水戸支社とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、明治安田生命保険相互会社 水戸支社と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
プラチナパートナー契約内容
■協賛内容
・サンクスマッチの開催
・サッカー教室の開催 等
■契約期間
2026年2月1日～
明治安田生命保険相互会社 水戸支社長 中平 泰弘 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホック様のＪ１昇格という歴史的な快挙に心よりお祝い申し上げます。地域に根ざしたクラブとして、長年にわたり夢と感動を与え続けてこられたことに深い敬意を表します。
当社は、これまで以上に水戸ホーリーホック様とともに歩み、地域社会の発展に貢献したいという思いから、プラチナパートナーとして新たな一歩を踏み出すことを決意いたしました。
Ｊ１の舞台でのご活躍を願い、従業員一同、全力で応援するとともに、地域の皆さまとともにクラブを盛り上げて参ります。
法人概要
■法人名
明治安田生命保険相互会社 水戸支社
■所在地
茨城県水戸市南町3-4-14
■代表者
支社長 中平 泰弘
■事業概要
・生命保険事業
・資産運用事業
・健康増進
■URL
https://www.meijiyasuda.co.jp/