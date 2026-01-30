KMS、AI Agentを活用した業務効率化サービスをアップデートAzure AI Foundryの「GPT-image-1.5」を新たに実装

株式会社KMS

AI Agentを活用した業務効率化を支援する株式会社KMS（代表取締役社長：梶原 健太郎）は、Azure AI Foundryを活用した『KMSのAIソリューション』において、生成AIの業務活用をより実践的に進めるための基盤整備を継続的に行ってきました。

その取り組みの一環として直近ではMCPサーバーを実装し、Microsoft365 Copilot（以下、M365 Copilotという）との連携環境を整備しました。 本構築により、M365 Copilot上から当社AIソリューションを、セキュリティとガバナンスを確保した形で安全に利用することが可能となりました。また、権限管理やアクセス制限、操作ログ管理などの統制設計により、 M365 Copilot上でも企業利用に耐えうるガバナンスを確保しています。

これらの基盤に加え今回、新たなAIモデル「GPT-image-1.5」を追加したことを発表します。

これにより、画像生成、文章作成、データ分析までを一貫して支援できる環境が整い、広告資料や提案書の作成、企画立案、情報整理などの業務をより迅速かつ高精度に実施できます。各AI Agentの特性を業務内容や課題に応じて柔軟に使い分けることで、企業活動全体の生産性向上と意思決定のスピードアップを強力に後押しします。

『KMSのAIソリューション』は、生成AI活用の幅をさらに広げ、企業のDX推進を支援します。

※資料請求はこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vje7ZASHO0S6ouQ0mOK11PM8UI0dcjZBvRzJWB0kVCBUQVlLT0tWVkdBWDRGOUQyUU9DSUQ2U0tNSSQlQCN0PWcu)

■KMSのAIソリューションとは

『KMSのAIソリューション』は、セキュアな環境下で、RAG（検索拡張生成）を活用できます。お客様の保有するデータを最大限に活用することが可能となり、業務効率化をより一層後押しします。さらに、User Interface（クリエイティブ力）、Development（開発力・運営力）、User Experience（体験）の3つの要素を相互作用させ、新たなテクノロジーへの挑戦を行っています。また、 Microsoft Teams (以下、Teams) 上での利用、 SharePointやBoxなどの外部サービスと接続することで、これまでにない体験を提供いたします。

※RAGとは、情報検索と生成を組み合わせたAI技術です。この方法では、AI Agentが大量のデータベースや文書から関連情報を迅速に検索し、得られた情報をもとに新しいコンテンツや回答を生成いたします。

■追加モデル

▼GPT-image-1.5（高度な画像生成モデル）

高品質な画像生成の最新画像生成モデルです。プロンプトへの追従精度が高く、構図や細部の表現、テキストの描画においても安定した品質を実現します。日本語による直感的な指示で操作できるため、マーケティング素材や広告ビジュアル、Web・UI デザイン、資料用ビジュアルなど、実務レベルの制作にも活用可能です。また、高速な生成性能により、複数のバリエーション作成や修正を前提としたワークフローにも適しており、試作から本制作までを一貫して支援します。GPT-image-1 mini と併用することで、スピード重視のアイデア検討から高解像度な本制作まで、用途に応じた柔軟な使い分けが可能となり、クリエイティブ業務の効率化と品質向上に貢献します。

■【Azure AI Foundry】

「GPT-5.2」「GPT-5.1-codex 」「GPT-image-1.5」「Deep Research」「Grok 4」「Anthropic Claude Sonnet/Opus 」などの最先端の AI モデルを活用し、自然な対話、文章生成、コード作成、画像生成といった多様なタスクに柔軟に対応するカスタムエクスペリエンスを提供します。

■会社概要

会社名：株式会社KMS（カレイドスコープメディアサービス）

代表者名：代表取締役社長 梶原 健太郎

所在地：東京都品川区東品川2ｰ2ｰ4 天王洲ファーストタワー 15階

設立年月：2015年7月

資本金：29,980,000円

事業内容：AI事業、ゲーム事業、クラウドソリューション事業、デジタルコミック事業

コーポレートサイト ：https://kms3.com/

KMSのAIソリューション：https://daiverse.jp/

※ Microsoft Azure は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。