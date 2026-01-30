利用企業300社突破の経営シミュレーションゲーム「T2D3」が待望のWeb版化！講師派遣不要、社内だけで完結可能な研修ツールへ進化。

株式会社リブ・コンサルティング

株式会社リブ・コンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役：関 厳）は、累計300社以上の企業に導入いただいている経営シミュレーションゲーム「T2D3（ティーツーディースリー）」のWeb版サービスのリリースを決定いたしました。

それに伴い、本日より先着100名様限定で、サービスローンチ時にいち早くご案内をお届けする先行予約の受付を開始いたします。リストにご登録いただいた方には、特典としてWeb版サービスを無料で1回体験いただけます。

https://forms.gle/XefLGt3Cv1o7Drxh7

■経営シミュレーションゲーム「T2D3」とは

累計100社以上の事業グロースコンサルティングの実績を持つリブ・コンサルティングが開発した経営シミュレーションゲームです。

ゲーム内のスタートアップ企業をリアルに近い形でシミュレーション経営し、8期でARR100億円の達成を目指すゲームです。資本政策の策定、採用、マーケティング、セールス、プロダクト開発などの経営施策を行いながら、リアルな経営判断を体験できます。

ゲーム内では「社員の大量離職」「株主対応の増加」「CxOメンバーの離反」「外資ビッグテックの参入」「資金調達環境の悪化」など、現実さながらの困難な局面を乗り越える必要があります。

このようなリアルな経営シミュレーションを通じて、参加者は経営におけるグロースのポイントを学ぶことができます。さらに、経営者の視点を幹部や現場メンバーにも理解してもらうことで、幹部育成や組織エンゲージメントの向上、メンバーの視座の引き上げにも繋がります。

■開発の背景：実績ある研修ツールが「Web版」へ進化

「T2D3」は、SaaS企業の成長モデル（Triple、Triple、Double、Double、Double）をベースに設計された経営シミュレーション研修です。これまでは弊社コンサルタントが講師として派遣され、集合研修形式で実施してまいりましたが、この度、「場所や時間を選ばず実施したい」「もっと手軽に社内研修に組み込みたい」という多くのご要望にお応えし、Webブラウザ上で完結するサービスとしてリニューアルいたしました。

■T2D3Web版の最大の特徴

講師派遣が不要に、社内だけで研修が完結

これまでの「T2D3」は、ファシリテーター（講師）の進行が必須でしたが、Web版では進行や結果判定がすべてシステム化されました。弊社の講師がいなくても、貴社の社内メンバーだけで本格的な経営シミュレーション研修を実施することが可能になります。日程調整やコストのハードルが下がり、内定者研修や部門のキックオフ、有志の勉強会など、より柔軟なシーンでご活用いただけます。

ゲーム画面の没入感が大幅にアップデート

Web版化に伴い、UI/UXを全面的に刷新しました。ダッシュボードの動きやイベント発生時の演出など、まるで本物の経営コックピットを操作しているかのようなリアリティを実現しています。

＜開発中のWeb版ゲーム画面＞

■先行予約キャンペーン概要

Web版の正式リリースに先立ち、いち早く体験を希望される方向けの先行予約を受け付けます。

対象：先着100名様

登録特典：正式ローンチ後、「T2D3Web版」を無料で1回体験可能

登録方法：以下のフォームよりメールアドレスをご登録ください。

https://forms.gle/XefLGt3Cv1o7Drxh7

※登録された方には、サービス公開日が決まり次第、優先的にご案内をお送りします。※無料体験の詳細は、後日ご登録のアドレスへご案内いたします。

■これまでの実績と「T2D3」について

「T2D3」は、仮想のスタートアップ企業の経営者となり、時価総額や売上（ARR）の最大化を目指すシミュレーションゲームです。これまでに累計300社以上のスタートアップ企業や大手企業の新規事業部門等で導入されており、パナソニック様やNEC様といった大企業から、Hubble様、hacomono様などの急成長ベンチャーまで幅広く活用されています。

＜過去の参加者の声＞

■株式会社リブ・コンサルティング 会社概要

- 実際の経営の感覚に近く、”経営あるある” が詰まっていると思いました。（株式会社SmartHR 取締役ファウンダー 宮田 昇始様）- 経営のセオリーを学ぶだけでなく、盛り上がりながらチームビルディングにも繋がる素晴らしい体験でした。最終年度での逆転劇は非常に刺激的で、経営のリアルとチームの一体感を深める有意義な時間となりました。（グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー 高宮 慎一様）- SaaS企業の決算洞察力があがりました！事業をつくる楽しさ、奥深さ、それからなによりも仲間の大切さを知りました。素晴らしい経験になりました。（アセットマネジメントOne株式会社 戦略運用本部 ファンドマネジャー 岩谷 渉平様）

代表取締役 ： 関 厳

設立 ： 2012年7月

所在地 ： 東京本社（東京都中央区日本橋2丁目7-1東京日本橋タワー29階）

支社（タイ支社：バンコク）

事業内容 ： 総合経営コンサルティング業務、DXコンサルティング業務

URL ： https://www.libcon.co.jp/