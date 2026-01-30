制作ゼロで明日から配れるホワイトペーパー販売サービス「QuickPaper」を正式リリース

デシセンス株式会社

デシセンス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：大野広達）は、BtoB企業のリード獲得を支援するホワイトペーパー販売サービス「QuickPaper（クイックペーパー）」を正式リリースしました。QuickPaperは、制作の手間・時間・コストをゼロにし、翌営業日から自社のリード獲得施策に使えるホワイトペーパーを提供します。

背景：ホワイトペーパーは「作る」が重い

ホワイトペーパーはBtoBマーケティングの定番施策ですが、制作会社に依頼すれば2～4ヶ月・25～50万円、フリーランスでも1～2ヶ月・5～15万円が相場です。テーマ選定、構成設計、ライティング、デザインと工程も多く、「やりたいが手が回らない」「費用対効果が読めず踏み切れない」といった声が少なくありません。QuickPaperは、こうした"制作の壁"を取り除き、選ぶだけで即戦力のホワイトペーパーを手に入れられる仕組みを提供します。

QuickPaperの特徴

サービス概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

- 1,000タイトル以上から選ぶだけHRテック、フィンテック、セキュリティ、セールス、マーケティングなど13カテゴリ・1,000タイトル以上を用意。テーマ選定や企画の手間なく、自社のターゲットに合った資料をすぐに選べます。- 同一タイトルは1社限定選んだタイトルは競合他社には販売しません。「同じ資料を配っていた」というリスクを排除し、差別化されたリード獲得が可能です。さらに確実に競合をブロックしたい企業向けに、カテゴリ専売プランも用意しています。- 翌営業日納品・49,800円購入後、翌営業日に納品。PowerPoint形式（.pptx）でお渡しするため、自社ロゴの差し替えや軽微な編集も可能です- 試してから買える購入前に、そのホワイトペーパーのデザイン成型前の中身を丸ごと確認可能。「思っていたのと違う」がありません。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169870/table/13_1_bf67f0096e4acf5e1f818f5ea06a839a.jpg?v=202601300151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/169870/table/13_2_06d1237fe792612ca16bbfd8a6754f5b.jpg?v=202601300151 ]

お問い合わせフォーム：https://decisense.co.jp/contact