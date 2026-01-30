Samantha Thavasa Petit Choice 2026 Spring Collection

写真拡大 (全4枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド




株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋　幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、2026 Spring Collectionのアイテムを販売いたします。




パステルカラーにサマンサタバサプチチョイスらしい上品で可愛らしい


お花のビジューとステッチが入ったデザインがポイント。


花弁は7片でデザインし、毎日持ち運ぶことで幸運を運んでくれるようにと


メッセージも込めらており、細かい部分までこだわったデザインに注目。



■フラワーパールシリーズ


・パスケース \14,300-


・折財布 \22,000-


・長財布 \25,300-





■flower pearl Seriesの特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601d1/





■パスケース\14,300-


(オフホワイト・ピンク・ラベンダー)




折財布 \22,000-


(オフホワイト・ピンク・ラベンダー)




折財布 \25,300-


(オフホワイト・ピンク・ラベンダー)




■flower pearl Seriesの特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601a1/




■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company