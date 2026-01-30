Samantha Thavasa Petit Choice 2026 Spring Collection
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、2026 Spring Collectionのアイテムを販売いたします。
パステルカラーにサマンサタバサプチチョイスらしい上品で可愛らしい
お花のビジューとステッチが入ったデザインがポイント。
花弁は7片でデザインし、毎日持ち運ぶことで幸運を運んでくれるようにと
メッセージも込めらており、細かい部分までこだわったデザインに注目。
■フラワーパールシリーズ
・パスケース \14,300-
・折財布 \22,000-
・長財布 \25,300-
■flower pearl Seriesの特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601d1/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company