西野亮廣が語る、逆風の中で積み上げてきた挑戦の舞台裏！Audibleオリジナルポッドキャスト「雨音らじお」にゲスト出演（1月30日配信）

各界で活躍するトップランナーが毎回ゲストとして登場するAudibleオリジナルポッドキャスト番組『雨音らじお』に、絵本作家、芸人、映画製作総指揮など、さまざまな肩書で活躍する、西野亮廣さんが登場！

クラウドファンディングや作品づくりにおいて、常識にとらわれない選択を重ねてきた西野亮廣さん。その意思決定の裏側にある思考のプロセスが、率直な言葉で明かされます。ここでしか聴けない、貴重なトークが盛りだくさんです！

内容紹介

クラウドファンディングやオンラインサロン、そして映画のチケットを自ら直販し続ける現在に至るまで。「トップが一番汗をかく」ことが強いチームを生むための秘訣だと西野亮廣さんは語ります。

さらに話題は、西野さんの憧れる実業家 小林一三の思想へ。自分だけが成功するのではなく、新しい常識を育てていくという意識。その考え方が、自身のプロジェクトにどう活かされていっているのか--。西野亮廣さんが歩んできた挑戦の背景にある、一貫した哲学が浮かび上がるトークが満載です。

Audibleでしか聴けない、西野亮廣さんの魅力が詰まったポッドキャストをぜひお楽しみください！

『雨音らじお』について

各界で活躍するトップランナーを毎回ゲストでお招きし、楽しく言葉を交わしていく、

まるで雨のように、気ままで自由なポッドキャスト番組です。

幻冬舎の編集者たちがパーソナリティを務め、ゲストの“素の言葉”を引き出します。

聞いてくださる皆さんの心にも、 雨音のように、そっと潤いを届けられたら嬉しいです。

【番組概要】

タイトル：『雨音らじお』

番組URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0G3GPHBGJ

配信日時：2025年11月28日（金）Ep.1～2 ゲスト：黒木瞳

2025年12月26日（金）Ep.3～4 ゲスト：吉本ばなな

2026年 1月30日（金）Ep.5～6 ゲスト：西野亮廣

毎月・最終金曜に新エピソード更新

公式X：https://x.com/gentosha_dc

(C)2025 Audible, Inc. (P)2025 Audible, Inc.

プロフィール

西野亮廣（にしの・あきひろ）

芸人・絵本作家 1980年兵庫県生まれ

『映画 えんとつ町のプペル』(2020)では原作・脚本・製作総指揮を務め、コロナ禍にもかかわらず196万人を動員する大ヒットを記録。 日本アカデミー賞をはじめ、世界中の映画賞を数々受賞。 原作・脚本・製作総指揮を務めたコマ撮り短編映画『ボトルジョージ』(2024)では米アカデミー賞のショートリスト入りを果たし、世界中の映画賞を数々受賞。 ニューヨーク・ブロードウェイではミュージカル『CHIMNEYTOWN』の制作を進める他、2025年には舞台『OTHELLO(オセロ)』（主演：デンゼル・ワシントン、ジェイク・ギレンホール）の共同プロデューサーを務め、ブロードウェイ週間興行成績で３週連続１位に輝く。2025年夏にはミュージカル「えんとつ町のプペル」を製作費4.5億円で上演。開幕前に３万席を完売させた。

2026年3月27日には『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』が公開。

幻冬舎パーソナリティ：舘野晴彦（たての・はるひこ）

1961年 東京都生まれ

1993年、創立メンバーの一人として「幻冬舎」を立ち上げて以来、各界の表現者たちの多彩な作品を世に出し続ける。

2006年に「GOETHE」を創刊し、初代編集長を務めた。

現在は専務取締役。メディアでも活躍の場を持ち、「真相報道バンキシャ！」「情報ライブ ミヤネ屋」などコメンテーターとしても多くの実績がある。

