¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÆÃÊÌ»Üºö¡¡¾®»ù±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡Áµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Á
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤âÅÅ¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤±èÀþ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
¢Å´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾®»ù²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÄÌ¾ï¾®»ù±¿ÄÂ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢£±²ó¤Î¾è¼Ö¤´¤È¤ËÅö¼ÒÀþ¤Î¾è¼Ö±¿ÄÂ¤Î£µ£°¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ï£±£°£°¡óÊ¬´Ô¸µ¡£µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¾®»ù±¿ÄÂ¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤È¤¹¤ë¡£
£Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤âÅÅ¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤±èÀþ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
£±¡¥¡Ö¾®»ù±¿ÄÂ£±£°£°¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µ¡¡¡¡Í×
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¾®»ù±¿ÄÂ¤ò¼Â¼ÁÌµÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÅß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö
£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë½éÅÅ¡Á£²·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë½ªÅÅ
¡Ê£³¡ËÂÐ¾Ý¼Ô
µþ²¦¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÅ´Æ»¾è¼Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¤·¤¿¾®»ù£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î¾å¸Â¤Ï£±²ó¤Î¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ä¤£²£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï¾è¼ÖÆü¤«¤é£³Æü¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¦µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÇÆþ½Ð¾ì¤·¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ÇÅö¼ÒÀþ¤ËÄê´ü³°±¿ÄÂ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾è¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê´ü·ôÍøÍÑ¶è´Ö¤Î¾è¼Ö¤ä´ë²è¾è¼Ö·ô¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾Ï©Àþ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿µþ²¦ÀþÆâ¤Î¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïµþ²¦ÀþÆâ¤Î¤´¾è¼Ö¶è´Ö¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿ÆüÅöÆü¤Î¤´¾è¼ÖÊ¬¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ ¡¡£Ô£Å£Ì. £°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Ûµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¥¢¥×¥êÆâ¤Îµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤·¤¿£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ÇÅö¼ÒÀþ¤ò¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾è¼Ö¶è´Ö¤ä²ó¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±²ó¤Î¤´¾è¼Ö¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ÊÄê´ü¶è´Ö¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£Âç¿Í²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡¢¾®»ù²ñ°÷¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ±¿ÄÂ¤Î£µ£°¡óÊ¬¤Î¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤â¾è¼ÖÆü¤ÎºÇÃ»£³Æü¸å¤ËÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡Öµþ²¦¥È¥ì¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢µþ²¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¡¢£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
¢¨£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µþ²¦£Î£Å£Ï£Â£Á£Î£Ë¤Ïµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤¬½»¿®£Ó£Â£É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹ÔÂåÍý¶È¼Ô¤È¤·¤Æ·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇÞ²ð¤ò¹Ô¤¦¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û±èÀþ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦±èÀþ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¨¥ê¥¢¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦ÅÅÅ´±èÀþ¾ðÊó»ï¡§https://www.keio.co.jp/press/
µþ²¦ÅÅÅ´¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ìÍ÷¡§https://www.keio.co.jp/contact/socialmedia/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Úµþ²¦ÅÅÅ´¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¢ã¥Á¥é¥·¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¢ä
