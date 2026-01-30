¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦É´Áð±à¤Ç¹±Îã¤Î¡ÖÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ò¼Â»Ü
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Öµþ²¦É´Áð±à¡×¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÉ´Áð£µ£¶£°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦É´Áð±à¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡¢Ìó£²£¶¡¤£°£°£°Ö¤Î±àÆâ¤ËÌó£µ£°¼ï£µ£°£°ËÜ¤ÎÇß¤¬ºé¤¡¢±àÁ´ÂÎ¤Î¸«¤´¤í¤Ï£²·îÃæ½Ü¤´¤í¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¾Ï¢°Ã¡Ê¤·¤ç¤¦¤ì¤ó¤¢¤ó¡ËÁ°¤Î¡Ö¼÷¾»Çß¡Ê¤¸¤å¤·¤ç¤¦¤Ð¤¤¡Ë¡×¤Ï¼ùÎð£³£°£°Ç¯¤ò±Û¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌ¾ÌÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢Çß¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÊÄ±à»þ´Ö¤ò£±£¹»þ£³£°Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþ±à£±£¹»þ£°£°Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÏÂÂÀ¸Ý±éÁÕ¤ä½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·Êª¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡µþ²¦É´Áð±à¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡¢Ìó£²£¶¡¤£°£°£°Ö¤Î±àÆâ¤ËÌó£µ£°¼ï£µ£°£°ËÜ¤ÎÇß¤¬ºé¤¡¢±àÁ´ÂÎ¤Î¸«¤´¤í¤Ï£²·îÃæ½Ü¤´¤í¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¢¡ÖÇß¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×³«ºÅÆü¤Ï¡¢°ìÉôÆÃµÞÎó¼Ö¤¬É´Áð±à±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¤·¡¢ÊÄ±à»þ´Ö¤ò£±£¹»þ£³£°Ê¬¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£
£ÃÏ¸µÆüÌî»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüÌîÂÀ¸Ý¤Î¤í¤·²ñ¡×¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤äÄëµþÂç³Ø¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·Êª¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¡£
µþ²¦É´Áð±à¡ÖÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥´ü´Ö
£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨´ü´ÖÃæÌµµÙ
£²¡¥³«±à»þ´Ö
£¹¡§£°£°¡Á£±£·¡§£°£°
¢¨Çß¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢£¹¡§£°£°¡Á£±£¹¡§£³£°¡ÊºÇ½ªÆþ±à£±£¹¡§£°£°¡Ë¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê±«Å·Ãæ»ß¡Ë
¢¨Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï£±£·¡§£°£°¤ÇÊÄ±à¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¾ì½ê
¡Öµþ²¦É´Áð±à¡×¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÉ´Áð£µ£¶£°¡Ë
£´. ¥¢¥¯¥»¥¹
µþ²¦ÀþÉ´Áð±à±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ£±£°Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÀ»ÀØºù¥öµÖ±Ø¡¦¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼£±£°Ê¬¡£
¢¨µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤«¤éÌó£³£µÊ¬(ÆÃµÞÍøÍÑ¡¢ÉÜÃæ±Ø¾è¤ê´¹¤¨)¡£
¢¨Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Íè±à¤ÎºÝ¤ÏÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É´Áð±à±Ø¤«¤éÅö±à¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°ìÉôµÞºä¤Î²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥Æþ±àÎÁ
Âç¿Í£µ£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¾®¿Í£±£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÂç¿Í£²¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë±àÆâÃæ±û¤Î¡Ö¾¾Ï¢°Ã¡×¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
£¶¡¥Çß¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Çß¤Î»Þ¤Ö¤ê¤ä²Ö¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
£·¡¥ºÅ¤·Êª°ìÍ÷
£¸¡¥Î×»þÄä¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆü¡¡£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²·î£²£³Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¡Ê·×£³Æü´Ö¡Ë
¢¨¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î²«¿§Ãå¿§Æü¤¬³ºÅöÆü¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀÄ»ú¡¦ÀÖ»ú¤ÎÆü¤ÏÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÎ×»þÄä¼ÖÎó¼Ö¡Ê¿·½É±ØÈ¯ ¹âÈø»³¸ý¹Ô¤¡¢µþ²¦È¬²¦»Ò¹Ô¤¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
