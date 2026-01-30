大阪来てなキャンペーン実行委員会（構成団体：大阪府、大阪市、公益財団法人大阪観光局）では、国内外から大阪を訪れる方々に府内での滞在や周遊を楽しんでいただけるよう、「大阪来てな！キャンペーン」を実施しています。

来る2月21（土）・22（日）・23（月・祝）の3日間、日本万国博覧会（1970年大阪万博）の跡地である万博記念公園（大阪府吹田市）で、ミャクミャク再会特別企画「Remember EXPO in万博記念公園」を開催いたしますので、お知らせいたします。





これは、大阪府が行うミャクミャクモニュメント２体の同公園への移設に合わせて行うもので、日本で唯一、万国博覧会が複数回開催された（特別博覧会、認定博覧会を除く）地として、新旧万博のレガシー（遺産）を楽しんでいただきながら、2025年大阪・関西万博を多くの方々に振り返っていただきたく開催するものです。

主な会場は、同公園内の「EXPO'70パビリオン」・「上の広場」の２ヵ所で、1970年大阪万博の記念館であるEXPO'70パビリオンでは、新旧万博の記録展や、会場を彩ったユニフォームの展示の他、それぞれの万博をポスターや映像で振り返る企画展を開催します。また、上の広場では世界の食を楽しんでいただけるキッチンカーやミャクミャクが描かれたドームテント内に作られたフォトスポット、約300㎡の雪の広場と雪の滑り台が出現！お子様にも楽しんでいただける企画となっています。

その他、新旧のスタンプが同時に押せるスタンプラリーを公園内外で開催します。

なお、初日は、大阪府が実施する「ミャクミャク再開セレモニー」終了後から開始となります。ミャクミャクモニュメント「いらっしゃい」は太陽の広場前、「ワクワク」は平和のバラ園前に移設設置されます

◉Remember EXPO in万博記念公園 実施概要

開催日時 ： 2026年2月21（土）・22（日）・23（月・祝） ＊3日間

11:00～16:30

＊初日は「ミャクミャク再会セレモニー」終了後から開始

開催場所 ： 万博記念公園（EXPO'70パビリオン別館、上の広場など）

＊大阪府吹田市千里万博公園１－１

アクセス ： 大阪モノレール「万博記念公園駅」

参 加 料 ： 無料（飲食有料、万博記念公園入園料等は別途必要）

内 容 ：・ 新旧万博の記録、ユニフォーム等展示

（EXPO'70パビリオン別館）

・ 約300㎡の雪の広場と滑り台（上の広場）

・ 世界の食を楽しむキッチンカー など

＊ ミャクミャクモニュメント２体の移設展示

(太陽の広場前、平和のバラ園前）

主 催 ： 大阪きてなキャンペーン事務局

共 催 ： 公益社団法人2025年に本国際博覧会協会

特別協力 ： 大阪モノレール株式会社

問い合わせ先： 大阪来てなキャンペーン事務局：050-3605-0380

※詳細はhttp://osaka-kitena.jp/event/rememberexpo/をご覧ください。