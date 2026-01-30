はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にてBackstreet Boysのオンラインくじ販売が開始！
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、2026年1月30日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、Backstreet Boysのくじ販売を開始いたしました。
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー）
【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay決済
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
Backstreet Boysオンラインくじ
【Backstreet Boysオンラインくじ】
お名前入りサイン入りポスターやサイン入りグッズ、「Backstreet Boys: Into The Millennium」の写真を使用したオリジナルグッズなど、様々な賞品をご用意しております。
※このくじは「Backstreet Boys Fan Club Japan（https://bsbfanclub.jp/）」会員限定くじとなります。ファンクラブにご入会のうえ、くじにご参加ください。
販売期間：2026/01/30(金) 12:00 ～2026/02/09(月) 18:00
販売価格：880円(税込)/1回8800円(税込)/1回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/64
賞品：
A賞：（お客様の名前入り）Millennium 2.0 サイン入りポスター
B賞：「Millennium 2.0」サイン入りグッズ
C賞：Millenniumグッズ
D賞：アクリルスタンド（全6種）
E賞：ランダムミニブロマイド2枚セット（全12種）
F賞：ランダムステッカー2枚セット（全12種）
●●Backstreet Boys Fan Club Japan ●●
5人組ボーイズグループBackstreet Boysの日本オフィシャルファンクラブです。ファンクラブでは、チケット先行受付、PHOTO、MOVIE、メールマガジンなど、特別なコンテンツをご用意しております。
◆会費会費
・プラチナコース年会費：8,800円（税込）
・ゴールドコース年会費：5,500円（税込）
・無料コース：0円
▼ご入会はこちらから
https://bsbfanclub.jp/