マッカージュ、2026年春夏コレクション「OASIS」を発表

ジェイプラスインターナショナル株式会社

MACKAGE（マッカージュ）は、2026年春夏コレクション「Oasis（オアシス）」を発表しました。

本コレクションは、アウターウェアの枠を超え、真のライフスタイル・ラグジュアリーブランドへと進化するMACKAGEの新たなフェーズを象徴するものです。

砂漠の風景や自然が生み出すトーンのコントラストから着想を得た「Oasis」は、軽やかなレイヤリングとトランジショナルなシルエットを軸に、機能性と洗練されたデザインを融合。涼しい朝から強い日差しの午後まで、環境の変化に自然に適応するシーズンレスなワードローブを提案します。

デザイナー兼プロダクト開発SVPのラドウィグ・ハイスマイヤーは、「Oasisは、現代のライフスタイルのリズムに寄り添うために生まれました。動きにフィットし、守り、適応する。MACKAGEならではの精密さと目的意識を備えたコレクションです。」と語ります。

コレクションには、軽量アウター、ソフトテーラリング、春夏向けレイヤー、汎用性の高いセパレーツが揃い、MACKAGEが掲げる“守るための美学”を体現。カラーパレットは、ベージュや赤みのあるブラウン、パパイヤなど、砂と太陽を思わせる自然なグラデーションで構成されています。レーザーカットのスネーク柄レザーやパームモチーフなど、砂漠へのオマージュも随所に散りばめられています。

CEOのタニア・ゴレシッチは、「Oasisは、MACKAGEの進化そのもの。技術的な精密さと意図あるデザインを融合させ、季節を問わず“守り・機能し・適応する”現代的ラグジュアリーを表現しています。」とコメントしています。

2026年春夏キャンペーンはロサンゼルスで撮影され、俳優マット・ボマーと、ブランドのミューズであるステラ・マックスウェルを起用。砂漠という幻想的な舞台で、“異なる世界の狭間に佇むふたりの旅人”というビジュアルストーリーを通して、コレクションの世界観を描いています。

本コレクションでは、PrimaLoft(R)を用いた超軽量中綿、上質なゴート×ラムスエード、新開発のレインウェア素材など、快適性・防護性・動きやすさを追求した革新的な素材も多数登場。レインウェアは4種の素材を展開し、あらゆる気候に対応します。

精密に設計され、意図をもって動く現代のライフスタイルに寄り添う、シーズンレスなラグジュアリーを提案します。

MACKAGE（マッカージュ）

1999年、モントリオールで創設されたMACKAGEは、カナダ発のルーツから進化を遂げ、いまやライフスタイルラグジュアリーを再定義するグローバルブランドへと成長しました。

「機能性がスタイルを損なうべきではない」という信念のもと築かれたブランド哲学 “Aesthetics That Protect（美しさと機能性の両立）” は、いまもなおモダンラグジュアリーの新しい言語を形作っています。それは、自然環境に対応するパフォーマンスと洗練されたデザインの調和です。

革新性、クラフツマンシップ、熟慮されたデザインアプローチを核に、都市的でしなやか、かつ耐久性に優れた新たな洗練のスタイルを提案しています。