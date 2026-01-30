「北海道の春を待つ、シマエナガといっしょに…」　ホームショッピングオリジナルボールペンが発売。（セーラー万年筆 コラボレーション商品）

写真拡大 (全4枚)

株式会社ホームショッピング

株式会社ホームショッピング（本社：北海道札幌市、代表取締役：林敬介）は、セーラー万年筆とのコラボレーションにより、オリジナルボールペン「春を待つシマエナガ」　を2026年1月29日（木）に発売しました。



【URL】


https://item.rakuten.co.jp/homeshop/s4199-sai-5000/





コンセプト



「北海道の春を待つ、シマエナガといっしょに…」



ご好評をいただいているホームショッピングオリジナル万年筆「春を待つシマエナガ」シリーズの世界観をそのままに、毎日の書く時間にそっと寄り添う、ボールペンが誕生しました。



ほわほわとした小さな妖精のようなシマエナガ。


長い冬が続く北海道では、その可憐な姿がひときわ輝いて見えます。


雪原を舞い、凍った枝にとまるシマエナガも、きっと私たちと同じようにあたたかな春の訪れを待ち望んでいるでしょう。






カラー



ボールペンの軸には、北海道の雪景色とシマエナガの体色を思わせるラベンダーアイスを採用し、繊細にきらめくラメを施しました。さらに、アクセント部分にはやわらかな春を思わせるオールドローズを配し、季節の移ろいを静かに感じられる一本になっています。









【仕様】


方式： 回転式


蓋・大先： AS樹脂


芯色： 油性ブラック


ボール径： 0.7mm


替芯：18-0500


本体サイズ： φ15.5×134mm（クリップ部含む）


本体重量：22.4g


化粧箱入り




製品概要


製品名：セーラー万年筆 ホームショッピング オリジナルボールペン 「春を待つシマエナガ」


販売店：株式会社ホームショッピング


発売日：2026年1月29日(木)


商品販売ページ：


▼楽天市場


https://item.rakuten.co.jp/homeshop/s4199-sai-5000/(https://item.rakuten.co.jp/homeshop/s4199-sai-5000/)



▼Yahoo!ショッピング


https://store.shopping.yahoo.co.jp/homeshop/s4199-sai-5000.html



▼ホームショッピング 公式オンラインショップ


https://shop.homeshopping.co.jp/c/007/S4199-SAI-5000




会社名：株式会社ホームショッピング


株式会社ホームショッピングは、昭和61年創業のEC通販会社です。


北海道札幌市に事務所を構え 全国のお客様の元へ、様々な商品をお届けしています。




URL：https://www.homeshopping.co.jp/


https://www.rakuten.ne.jp/gold/homeshop/