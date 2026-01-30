美しさの本質は内側にある - アナトム スケルトン

スウォッチ グループ ジャパン株式会社（ラドー事業部）

アナトムという名は、その彫刻のようなフォルムが手首の曲線にしなやかに寄り添うことに由来しています。誕生から40年以上を経た今も、その名は「快適さ」の代名詞として知られています。

そして2026年、新作のアナトム スケルトンは、その魅力を新たな次元へと進化させました。

表面の美しさにとどまらず、スケルトン仕様によって内に秘めた精緻な構造美を静かに映し出します。

言い換えれば、アナトムは真の意味で「アナトミカル(解剖学的)」な存在へと進化しました。

R808キャリバー自動巻ムーブメントの細部まで余すところなく眺められる構造は、人間工学に基づいたスタイルアイコンから、人間の身体がもつ複雑で精緻なメカニズムを象徴する存在へと昇華させたのです。

これまでもアナトムのフォルムは肌や筋肉のしなやかなラインを反映してきましたが、新たに可視化された歯車やゼンマイ、プレートやブリッジは、まるで人体を形づくる臓器や血管、骨や靭帯のように、命を支える仕組みを物語ります。

その鼓動が姿を現す

アナトムは、まるで生命を宿しているかのようです。

ひと目見ただけで、その鼓動が感じられる。そして見つめるほどに、精巧な機構のすべてが完璧なバランスで一体となって動き、美しいフォルムのアクセサリーから、生きる時間をともに刻むパートナーへと昇華します。

新たな「透明性」 というアプローチは、アナトムが長年培ってきた象徴的な魅力をそのままに、これまでにない深みと発見の層をもたらしています。もはやその卓越した技術は隠されることなく堂々と称えられ、その結果、時計は個性と感情を宿す存在へと進化しました。

着用者はかつてないほど深く、時計の精緻な構造と親密に結びついているように感じることでしょう。

この「オープンネス」の精神こそが、アナトム スケルトンを真に21世紀の時代へと導きます。

それは、自らを形づくる個性を隠すのではなく、誇りをもって見せるという姿勢を体現しています。

まさに、「自己価値の時代」を生きるスイス時計のあり方を示しています。

外観の美と内なる美

大胆な進化を遂げながらも、アナトムはそのルーツとデザイン哲学を決して忘れてはいません。

本モデルは、未来的な印象を放つマットプラズマ仕上げのグレーで登場。パールのような光沢を纏い、ラグジュアリーでありながらモダンな表情を見せます。

ハイテクセラミック製のベゼルは、リュウズやクラスプカバーと調和し、それらすべてがベルベットのように滑らかなグレーストラップを引き立て、上質な統一感を生み出しています。

ストラップには、柔軟で無臭、さらに摩耗や紫外線、さまざまな酸や溶剤にも耐性を持つ特殊ラバーが採用されています。

また、デザインの随所にあしらわれたイエローゴールドのアクセントが、さりげないラグジュアリー感を添えています。

円筒形のサファイアクリスタルの縁にはグレーのメタライゼーションが施され、ホワイトの

Super-Luminova(R)を塗布したインデックスを配するミニッツトラックが宙に浮かぶように配置され、内部のムーブメントを優雅に縁取ります。

しかし、実際に見る者の目を瞬時に奪うのは、スケルトン化されたムーブメントそのものでしょう。

ひとつひとつのパーツの色彩や仕上げに至るまで細心の注意が払われ、洗練された外装にふさわしい、内なる美しさが見事に体現されています。

3D迷路のようなムーブメント

アントラサイト(無煙炭色)コーティングととイエローゴールドに彩られた歯車やホイール、ニッケル

およびルテニウムカラーのプレート、そしてSuper-Luminova(R)を塗布した、特別設計のイエロー

ゴールドカラーのスケルトン加工およびファセット加工が施された針。それらのパーツが重なり合い、まるで三次元の迷宮を思わせるような立体的な奥行きを生み出しています。

ダイヤルに施された縦方向のサテン仕上げや、プレートの水平方向のサテン仕上げ、そしてクリスタルの面取り加工など、細部にまでこだわった仕上げが、奥行きと立体的なディテールをいっそう際立たせています。

この精緻に構築された世界において、時を告げるという行為は、心を惹きつけるアニメーションのような魅惑的な冒険へと変わります。

それでいて、この時計は常に控えめで、洗練されたクールなエレガンスを静かに湛えています。

Anatom Skelton Automatic

アナトム スケルトン

Ref No. R10206109

ムーブメント

ラドー キャリバーR808、自動巻、25石、3針、最大80時間パワーリザーブ、

耐磁性Nivachron(TM)（ニバクロン）ひげぜんまい搭載、3～5ポジションで標準テスト要件を上回る

高精度調整、アンスラサイト（無煙炭色）コーティング 水平サテン仕上げムーブメント

ケース

マットプラズマハイテクセラミックベゼル、

内側に反射防止コーティングを施した、面取りされたシリンダー状サファイアクリスタル、

メタライゼーション接着、横方向サテン仕上げを施したステンレススチール製ミドルパーツ

レーザー加工によるアンカーロゴ入りマットプラズマ ハイテクセラミック製リュウズ

サファイアクリスタル付きステンレススチール製ケースバック、

サテン仕上げのイエローゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール製エンドピース

5気圧（50m）防水

メタライゼーション

グレーフレーム、ブラックのラドー ロゴ

ダイヤル

縦方向サテン仕上げを施したニッケルカラー ボトムプレート

横方向サテン仕上げを施したルテニウムカラー 装飾パーツ（アプライド）

サテン仕上げを施したルテニウムカラーのアッパープレート

鋳造によるホワイトSuper-Luminova(R)を施したアプライドインデックス

ホワイトプリントの分目盛り

針

ホワイトSuper-Luminova(R)を施したイエローゴールドカラー 時針、分針

ストラップ

グレーラバーストラップ

サテン仕上げ ステンレススチール製エクステンシブル ダブルフォールドクラスプ

マットプラズマ ハイテクセラミック製クラスプカバー

サテン仕上げ イエローゴールドカラーPVDコーティング ステンレススチール製プッシャー

サイズ 32.5 x 46.3 x 11.5 mm（W×L×H）

価格 654,500円(税込)

スウォッチグループジャパン株式会社 ラドー事業本部

https://www.rado.com/ja_jp/

