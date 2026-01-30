【開催レポート】福岡での学生向け運試しフェス「GOUN FES 2026」に902名が熱狂！

一般社団法人全日本学生遊技連盟

GOUN FES実行委員会が主催し、一般社団法人全日本学生遊技連盟（略称：学遊連)が協賛する「GOUN FES 2026」が、1月10日に福岡県の福岡ファッションビルで開催され、902名が来場しました。イベント内では、地元福岡の若者によるステージ「Youth Live」と、日本一運の良い若者を決める大会「福男福女決定戦」が催されました。さらに会場内には遊技機の試打コーナーも設置され、来場者の62.9％が遊技未経験者でありながら、297名が新年の運試しとして遊技に挑戦していました。

■Youth Live

Youth Liveでは、地元福岡の若者が計12団体出演し、歌やダンスなどを披露したほか、スタイリストの鶴田昭二朗氏が手掛けるロリータのいるサーカス団によるファッションショーも行われました。ゲストには福岡県出身の女性シンガーソングライター浜野はるきさんを迎え、来場者はジャンルの異なる様々な演目に声援を送りました。

■福男福女決定戦

▲九州大学書道部×鼓舞猿によるオープニングアクト▲ロリータのいるサーカス団によるファッションショー▲シンガーソングライター浜野はるきさん

福男福女決定戦では、ビンゴやじゃんけんなど、運の要素で勝ち上がった参加者が賞金77万円を手にするため、熱く戦いました。箱の中身を予想する競技では、スマートフォンに表示されるヒントが参加者ごとに異なる仕組みを採用し、正解を導くためにそれぞれが自然と情報交換を行うなど、会場一体となった推理戦が繰り広げられました。会場全体で行うビンゴ競技では、数字が発表されるたびに一喜一憂する参加者が見られました。最終競技は誰が当たりのクラッカーを引けるかというシンプルな形式。惜しくも負けてしまった来場者も勝者を予想する形で競技に参加することで、会場は大盛り上がりを見せました。

■試打コーナー

▲箱の中身を予想する競技に参加する様子▲ビンゴ競技の様子▲最終競技でクラッカーをうつ様子

試打コーナーには、各種遊技機が設置され、297名が新年の運試しを行う様子が見られました。来場者は遊技未経験者が62.9%と高く、「新年の運試し」としてスタッフに打ち方を教わりながら初めての遊技を体験していました。女性比率が52.4%だったこともあり、多くの女子大学生が遊技に触れる光景も見られ、コーナーは終始賑わいを見せていました。

■開催概要

▲スタッフに教わって遊技する来場者▲女子大学生が遊技を体験する様子

『GOUN FES 2026』

・開催日時：2026年1月10日（土） 開場12:00 開演13:00

・開催場所：福岡ファッションビル

・公式サイト：https://www.gounfes.com/

・公式SNS：

公式LINE：https://lin.ee/GSZXCoT

Instagram：https://www.instagram.com/gounfes_2026

・主催：GOUN FES実行委員会

・協賛：一般社団法人全日本学生遊技連盟

・企画/制作：株式会社リーズン

■一般社団法人全日本学生遊技連盟

2022年9 月26 日（月）に設立された「全日本学生遊技連盟」は、パチンコ・パチスロが好きな学生の交流や大学では学ぶことのできない実践的な活動を通し、学生の視点からぱちんこ業界の新たな可能性を見出す学生団体です。 本イベントにおいては、その枠を超え、広くエンターテイメント分野での学生支援に取り組んでいます。

【主な活動内容】

・パチンコ・パチスロ全国大会「PS:JAPAN」の運営

・若年層へのぱちんこイメージ向上及び普及活動

・ぱちんこ業界への優秀な学生のリクルート支援

【学遊連 公式HP】

・HP：https://jspa.info/

【学遊連 公式SNS】

・X：https://x.com/psjapan777

・Instagram：https://www.instagram.com/psjapan777

・YouTube：https://www.youtube.com/@ps_japan