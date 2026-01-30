【顧客満足度4.9】1200件の口コミが証明する「挫折させないジム」STREAMが所沢・秦野に連続OPEN。15・16店舗目の出店で地域密着を加速

株式会社RIPPLE

パーソナルジム「STREAM」を運営する株式会社RIPPLE（本社：東京都町田市、代表取締役：吉川大空）は、2026年2月15日に「STREAM所沢店」、同年3月1日に「STREAM秦野店」を相次いでオープンいたします。

高額な一括払いが主流だったフィットネス業界において、ローン契約を必要としない「完全月額制（サブスクリプション）」を導入。無理なく続けられる価格設定と、一人ひとりに寄り添う指導が支持され、全14店舗の平均口コミ評価4.9、総口コミ数1,195件という高い評価を獲得しています。

今回の2店舗同時オープンを記念し、「最大2ヶ月無料キャンペーン」を実施して、運動習慣の定着を図ります。

今後のオープン予定 【出店計画】店舗数を12→32まで拡大予定 / 店舗展開のリアルに迫る

背景：なぜ今、所沢・秦野に「月額制パーソナル」が必要なのか

リモートワークの定着による運動不足の深刻化、そして物価高による家計の見直し。健康への意識は高まる一方、時間的・経済的制約から自己投資を後回しにする人々は少なくありません。私たちは、この社会課題を解決する鍵が「地域密着型の健康インフラ」にあると考えます。

今回出店する所沢・秦野は、都心へのアクセスと豊かな住環境を両立し、新たな住民が増加しているエリアです。しかし、その多くが「健康は気になるが、何から始めればいいか分からない」「高額なジムは手が出ない」という悩みを抱えています。STREAMは、この2つの街を、パーソナルジムを特別なものではなく「日常のインフラ」へと進化させるための戦略的拠点と位置づけています。

15店舗目：所沢店- 「進化する街の、新しい健康スタンダードに」

再開発により、街の利便性が飛躍的に向上している所沢。駅徒歩4分の立地で、忙しい日々の中に一切の無駄なく「自己投資の時間」を組み込める環境を提供し、新しい健康習慣を提案します。

16店舗目：秦野店- 「長く住む街に、持続可能な健康管理を」

高い定住率を誇る秦野。この街のライフスタイルに馴染むのは、短期的な結果ではなく「10年後も続けられるコンディショニング」です。生活の一部として無理なく通える価格帯と指導体制で、地域住民の心身を生涯にわたって支えます。

「最大2ヶ月無料キャンペーン」運動習慣作りを最優先に

フィットネスの挫折率が最も高いのは「開始後2ヶ月以内」。この「魔の期間」を乗り越えることこそが、運動習慣定着の鍵です。今回の「最大2ヶ月無料キャンペーン」は、単なる集客施策ではありません。

●挫折のコストを弊社が負担する

最も苦しい最初の60日間、お客様の経済的負担をゼロにすることで、「まずは2ヶ月通い切る」という成功体験を何よりも優先していただきたいと考えています。

●品質への自信の証

無料期間中も、トレーニングの質は一切落としません。私たちの指導力で「2ヶ月あれば、人生は変わる」ことを証明します。これは、地域社会の健康に対する私たちの約束です。

「健康は、日常の中で育むもの」。STREAMは、所沢・秦野の皆様にとって、もっとも身近で頼れる「体の相談窓口」を目指します。

代表取締役・吉川大空のコメント

「STREAMは短期成果型ではなく長期継続型モデルのパーソナルジムです。長く満足していただくことを目指して、立地はもちろん費用感や時間いっぱい体験できるプログラムなど、様々な工夫を施しています。今回出店する所沢も秦野も、暮らしやすく、長く住みたい街。そういった街にこそ、私たちのようなパーソナルジムが、みなさまの健康や楽しさを支える存在になりたいと思っています」

吉川大空（よしかわ そら）

専門学校卒業後、浦安市消防本部に入庁。消防学校で体力250人中1位、2年目に特別救助隊へ。母校・大原学園にヘッドハンティングされ、公務員試験指導の教員として人材育成に従事。その後、組織の枠を超える挑戦を選び独立、不動産仲介で個人年商4,000万円を達成。2020年11月19日、株式会社RIPPLEを設立し、パーソナルトレーニングジム『STREAM』を創業。一時は経営難で社員3人まで縮小するも、事業譲渡を機に回復。現在は首都圏で直営14店舗を展開し全国展開へ奔走。消防で培った規律・体力・胆力を武器に、日本一のジムを目指し挑戦を続けている。

新店舗について

【STREAM所沢店】

オープン日： 2026年2月15日

所在地： 埼玉県所沢市日吉町8-4 マスダ写真館ビル5階（所沢駅 徒歩4分）

特徴： 再開発エリアの利便性を活かし、仕事・プライベートの合間に通いやすい立地。

【STREAM秦野店】

オープン日： 2026年3月1日

所在地： 神奈川県秦野市今川町1-6 関野ビル テナント3（秦野駅 徒歩3分）

特徴： 車移動の多い地域特性に合わせ、小田急線沿線の「寄りやすさ」を重視。

■オープン記念キャンペーン

より多くの方に「継続する楽しさ」を体感いただくため、以下のキャンペーンを実施します。

内容： 体験無料+入会金無料＋月会費が最大2ヶ月間無料

パーソナルジムSTREAMについて

STREAMは、東京・神奈川・埼玉を中心に直営16店舗を展開するパーソナルジムブランド。

地域最安値保障と完全月額制で始めやすく、駅徒歩5分以内の好立地で通い続けやすい設計が特長です。「無理なく続く体づくり」を掲げ、サービス品質の標準化と拡大を両立。

日本一のパーソナルジムを目指して、全国に出店を進めています。

STREAMの魅力

☑️完全オーダーメイドのプログラム

☑️完全個室の集中空間

☑️ウェア・シューズレンタル＆男女別更衣室＆シャワー完備

☑️驚異の継続率：毎月20人中19人が継続！

☑️安心の月額制＆ハイコスパ

☑️駅近＆複数店舗展開でアクセス良好

☑️目的に応じた継続サポート

【会社概要】

社名：株式会社RIPPLE

代表者：代表取締役 吉川大空

事業内容：パーソナルジム「STREAM」の運営・飲食事業

今期目標：売上15億円、STREAM30店舗体制

公式YouTube：短パンそら社長のパーソナルジム革命（@Stream-official-by-RIPPLE）

公式サイト： https://personalgym-stream.com/

採用サイト：https://ripplehd.jbplt.jp