CAGR3.9%、2031年に41.5億ドルへ-水処理用分離膜市場の成長性とトップ10社が握る77％寡占構造
分離膜技術とは何か：持続可能な水処理の中核技術
水処理用分離膜とは、水中に含まれる微細な不純物、ウイルス、重金属、塩類などを選択的に除去するために用いられる膜状のフィルター技術である。逆浸透膜（RO）、ナノろ過膜（NF）、限外ろ過膜（UF）、精密ろ過膜（MF）といった多様な種類が存在し、用途に応じて最適な膜が選ばれる。工業用排水の再利用、飲料水の浄化、海水淡水化、食品・医薬品製造プロセスなど、幅広い産業分野において不可欠な存在となっている。特に近年は、気候変動と都市化による水資源の逼迫が深刻化しており、水処理用分離膜は“水の再設計”を支える中核ソリューションとして再評価されている。
安定成長を示す市場規模：年平均成長率3.7%
LP Informationの最新レポート「世界水処理用分離膜市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567795/water-treatment-separation-membrane）によれば、当該市場は2025年から2031年までの間に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、2031年には市場規模が41.46億米ドルに達する見通しである。この数字は、水処理用分離膜が依然としてインフラ、環境、産業分野において中長期的に“堅実な成長余地”を持っていることを意味する。特に、水リサイクルの制度化が進む北米・欧州に加え、産業排水処理需要が拡大するアジア市場が牽引役となっており、地域ごとの需要特性に応じた戦略的展開が求められている。
図. 水処理用分離膜世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340461/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340461/images/bodyimage2】
図. 世界の水処理用分離膜市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造の寡占化：トップ10社が77%のシェアを握る
市場は高い技術参入障壁と設備投資コストを背景に、寡占化が進行している。2024年時点で、DuPont、TORAY、Veolia、Nitto、Pentair、Asahi Kasei、OriginWater、Vontron、Kovalus Separation Solutions、Kubotaといった世界トップ10企業が、売上ベースで約77.0%のシェアを保持している。これらの企業は、原材料調達から膜設計・製造、モジュール組立、運用メンテナンス支援に至るまで、垂直統合型のバリューチェーンを構築し、製品性能・長寿命化・メンテナンス性といった多面的な価値を提供している。技術競争力とブランド信頼性が市場支配力を強化する鍵となっている。
次なる競争軸：高度化と地域最適解
今後の市場競争は、単なる除去性能の高さやコスト優位性に留まらず、エネルギー効率、膜の耐久性、AIによる運転最適化技術、地域の水質特性に応じたカスタマイズ性など、多層的な“高度化”が競争軸となる。また、新興国市場では、低価格帯かつ簡易メンテナンスを重視した分離膜需要も拡大しており、グローバルメーカーにとっては製品ポートフォリオの再構築と地域特化戦略が同時に求められている。成熟と成長が交錯するこの市場において、企業の“水処理インテリジェンス”が真価を問われる時代が到来している。
【 水処理用分離膜 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、水処理用分離膜レポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、水処理用分離膜の世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています
水処理用分離膜とは、水中に含まれる微細な不純物、ウイルス、重金属、塩類などを選択的に除去するために用いられる膜状のフィルター技術である。逆浸透膜（RO）、ナノろ過膜（NF）、限外ろ過膜（UF）、精密ろ過膜（MF）といった多様な種類が存在し、用途に応じて最適な膜が選ばれる。工業用排水の再利用、飲料水の浄化、海水淡水化、食品・医薬品製造プロセスなど、幅広い産業分野において不可欠な存在となっている。特に近年は、気候変動と都市化による水資源の逼迫が深刻化しており、水処理用分離膜は“水の再設計”を支える中核ソリューションとして再評価されている。
安定成長を示す市場規模：年平均成長率3.7%
LP Informationの最新レポート「世界水処理用分離膜市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567795/water-treatment-separation-membrane）によれば、当該市場は2025年から2031年までの間に年平均成長率（CAGR）3.9%で成長し、2031年には市場規模が41.46億米ドルに達する見通しである。この数字は、水処理用分離膜が依然としてインフラ、環境、産業分野において中長期的に“堅実な成長余地”を持っていることを意味する。特に、水リサイクルの制度化が進む北米・欧州に加え、産業排水処理需要が拡大するアジア市場が牽引役となっており、地域ごとの需要特性に応じた戦略的展開が求められている。
図. 水処理用分離膜世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340461/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340461/images/bodyimage2】
図. 世界の水処理用分離膜市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造の寡占化：トップ10社が77%のシェアを握る
市場は高い技術参入障壁と設備投資コストを背景に、寡占化が進行している。2024年時点で、DuPont、TORAY、Veolia、Nitto、Pentair、Asahi Kasei、OriginWater、Vontron、Kovalus Separation Solutions、Kubotaといった世界トップ10企業が、売上ベースで約77.0%のシェアを保持している。これらの企業は、原材料調達から膜設計・製造、モジュール組立、運用メンテナンス支援に至るまで、垂直統合型のバリューチェーンを構築し、製品性能・長寿命化・メンテナンス性といった多面的な価値を提供している。技術競争力とブランド信頼性が市場支配力を強化する鍵となっている。
次なる競争軸：高度化と地域最適解
今後の市場競争は、単なる除去性能の高さやコスト優位性に留まらず、エネルギー効率、膜の耐久性、AIによる運転最適化技術、地域の水質特性に応じたカスタマイズ性など、多層的な“高度化”が競争軸となる。また、新興国市場では、低価格帯かつ簡易メンテナンスを重視した分離膜需要も拡大しており、グローバルメーカーにとっては製品ポートフォリオの再構築と地域特化戦略が同時に求められている。成熟と成長が交錯するこの市場において、企業の“水処理インテリジェンス”が真価を問われる時代が到来している。
【 水処理用分離膜 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、水処理用分離膜レポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、水処理用分離膜の世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています