細胞・遺伝子治療市場は力強い成長を遂げ、2035年までに1,831億米ドルに達すると予測されている。
革新的な治療法が市場拡大を牽引、年平均成長率17.5%を達成
世界の細胞・遺伝子治療市場は、2024年に365億米ドル規模に達し、今後大幅な成長が見込まれています。2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）17.5%で成長し、2035年には1,831億米ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。この市場価値の急増は、革新的な治療法への需要の高まり、研究開発への投資増加、そして遺伝子工学技術の継続的な進歩によって牽引されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/cell-and-gene-therapy-market
成長の主な要因
個別化医療への需要の高まり
細胞・遺伝子治療は、個別化医療における次なるフロンティアです。遺伝子レベルで疾患の根本原因を標的とすることで、これらの治療法はこれまで治療不可能だった疾患を治癒する可能性を秘めており、患者の予後を大幅に改善します。医療業界がより個別化された治療へと移行するにつれ、細胞・遺伝子治療への需要は大幅に増加すると予想されます。
遺伝子工学の進歩
CRISPRなどの遺伝子編集技術における最近の画期的な進歩は、細胞・遺伝子治療の成長を促進しています。より高い精度と少ない副作用により、これらの技術は様々な遺伝性疾患、がん、慢性疾患に対するより効果的な治療法の開発を可能にしています。これらの分野の進歩は、市場を大きく拡大させると予想されます。
遺伝性疾患およびがんの罹患率の上昇
遺伝性疾患（遺伝性疾患やがんを含む）の罹患率の上昇も、細胞・遺伝子治療市場の需要をさらに押し上げています。世界的に高齢化が進み、遺伝性疾患がより広範に蔓延するにつれ、これらの疾患の根本原因に対処できる治療法が緊急に必要とされています。
政府のイニシアチブと資金提供
政府の投資と有利な規制も、市場の成長において重要な役割を果たしています。米国やEU諸国を含むいくつかの国は、遺伝子治療の承認と商業化を促進する政策を実施しています。さらに、官民両部門からの資金提供が研究開発活動を推進し、世界中の患者に革新的な治療法がより迅速に提供されるようになっています。
北米が市場をリード
北米、特に米国は、細胞・遺伝子治療市場において引き続き支配的な地域であり続けると予想されます。主要なバイオテクノロジー企業、世界クラスの研究機関、そして有利な規制環境を備えている北米は、最大の市場シェアを獲得すると見込まれています。米国食品医薬品局（FDA）はすでに複数の細胞・遺伝子治療薬を承認しており、この分野における米国の市場リーダーシップをさらに強化しています。
拡大する欧州市場
欧州では、研究協力の増加、医療費支出の増加、精密医療への注目の高まりなどを背景に、細胞・遺伝子治療市場が大幅な成長を遂げると予想されています。英国、ドイツ、フランスなどの国々は、高度な遺伝子治療の開発をリードしています。
アジア太平洋地域の市場成長
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。中国、インド、日本などの国々における医療投資の増加、遺伝子治療への認知度の向上、そしてバイオ医薬品産業の隆盛が、この地域の市場拡大に貢献しています。さらに、アジア太平洋諸国における臨床試験の増加も、この地域の市場成長を促進すると見込まれています。
細胞・遺伝子治療市場の主要企業
● ALLOGENE THERAPEUTICS
● Amgen Inc.
● Astellas Pharma Inc.
