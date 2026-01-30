レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ウイスキー市場、2035年に121億1000万米ドル到達を予測-希少性と高級化トレンドが牽引するCAGR9.2％の急成長市場
日本ウイスキー市場は、2025年から2035年までに50億2000万米ドルから121億1000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が9.2%で成長する見込みです。日本で製造されたウイスキーは、世界的に高い評価を受け、消費者の間でますます人気が高まっています。
市場のダイナミクス
市場を牽引する要因
プレミアム化への注目の高まり
日本ウイスキー市場におけるプレミアム化の傾向は、ラグジュアリーや排他性への志向により強化されています。消費者は、限定版や長期熟成品などの高級ウイスキーに魅了されており、これにより市場の成長が加速しています。サントリーの「響40年」など、限られた本数で提供される高級ウイスキーは、日本の職人技と伝統を際立たせ、品質を重視する愛好者に支持されています。このようなプレミアム製品の需要は、予測期間中にさらに強化されると予想されています。
市場の制約
ノンアルコール飲料への需要の高まり
健康志向の高まりにより、ノンアルコール飲料が注目を集めています。生活習慣病の増加や肥満への懸念から、消費者はアルコールの摂取を控える傾向にあります。この動きは、アルコール市場全体に影響を及ぼし、ウイスキー市場にも影響を与える可能性があります。特に若年層の健康意識の高まりが、今後の市場成長における障害となるかもしれません。
市場機会
提携および協業の増加
提携や協業の増加が、日本ウイスキー業界における新たな成長の機会を生み出しています。企業は、国際的なブランドや著名な専門家と提携し、新たな市場開拓や製品開発を進めています。例えば、ニッカウヰスキーはパークハイアットニセコ花園ホテルとの提携を発表し、宿泊客に向けて特別なウイスキー体験を提供しています。このような提携活動は、世界中の消費者に対して日本ウイスキーの魅力を伝え、ブランド認知度を高める効果が期待されます。
主要企業のリスト：
● Suntory Holdings Ltd.
● Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.
● Asahi Breweries Ltd.
● Shinshu Mars distillery
● FLAVIAR
● Kirin Company
● Hombo Shuzo Co Ltd.
● Venture Whisky, Ltd.
● Kirin Brewery Company, Ltd.
● Yoshino Spirits
● Chichibu Distillery
● Jf Hillebrand Japan Kk
市場セグメンテーション
流通チャネル別
日本ウイスキー市場では、予測期間中にオン・トレードセグメントが優位を占めると見込まれています。小売店でのアクセスの容易さや飲食店での提供が、このセグメントの成長を加速させています。特にハッピーアワーや高級酒を提供するバー、レストランなどが、ウイスキーの需要拡大に貢献しています。また、アメリカ、イギリス、ドイツ、インド、中国などの国々で高級酒の消費が増加しており、これが日本ウイスキー市場の成長を後押ししています。
用途別
商業用セグメントは、日本ウイスキー市場で予測期間中に優位を占めると予想されています。パブやクラブ、ホテル、レストランなどの商業施設での需要が増加しており、日本ウイスキーが多くのカクテルのベースとして使用されています。特に創作カクテルやクラフトカクテルの人気が高まり、日本ウイスキーの需要がさらに拡大しています。また、ソーシャルメディアの影響により、若年層を中心にウイスキーの認知度が高まっていることも、市場拡大の一因となっています。
