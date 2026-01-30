2 月22日（日）は「忍者の日・猫の日」 ここ滋賀で「忍者・猫の日フェス」を開催！ 誕生20周年を迎える「ひこにゃん」が今年も忍者衣装で

「わるにゃんこ将軍」と共に登場！！

20周年記念グッズもここ滋賀で販売！

＜忍者・猫の日フェスinここ滋賀～東京・日本橋に「忍者ひこにゃん」見参！！～ 開催概要＞

【日時】令和8年2月22日（日）10:00～16:00

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」横屋外イベントスペース（東京都中央区日本橋２－７－１）

東京・日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」では、令和8年2月22日（日）に「忍者の日・猫の日」にちなんだ特別イベントを開催します。

イベントでは、2026年4月13日に誕生20周年を迎える「ひこにゃん」が、ここ滋賀でしか見られない、忍者衣装で「わるにゃんこ将軍」と共に登場するグリーティングイベントを行います。その他に、20周年記念グッズの販売や、忍者の発祥地として知られる甲賀・伊賀のコラボ企画として、三重県のアンテナショップ「三重テラス」と連携し、「忍者」をテーマにした、マーケットフェアやレストランでの限定メニューの提供を行います。

さらに、関連イベントとして、滋賀県に創業家のルーツを持つ、ゆかりある企業「日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.」や、創業者の出身地として三重県にゆかりある企業「日本橋三越本店」と連携し、滋賀と三重の特産品が当たるクイズラリーなどの４施設周遊イベントも実施します。

「ここ滋賀」での開催イベントの概要

（１）忍者・猫の日フェスinここ滋賀～東京・日本橋に「忍者ひこにゃん」見参！！～

【日時】2026年2月22日(日) 10:00～16:00

【場所】ここ滋賀横屋外イベントスペース（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】

①ステージイベント 午前の部/午後の部（※詳細の時間は調整中）

～ひこにゃん、わるにゃんこ将軍グリーティング～

今年もここ滋賀に「ひこにゃん」と「わるにゃんこ将軍」が遊びに来てくれます。忍者衣装の「ひこにゃん」と「わるにゃんこ将軍」に会えるのはここ滋賀だけです！

～歴史作家／歴史タレント 堀口茉純さんによるトークステージ～

江戸文化に精通している堀口茉純さんをお招きし、トークイベントを開催！歴史好きには必見のスペシャルトークは見逃せません。

②ブース出展 10:00～16:00

～ひこにゃん20周年記念＆関連グッズ販売ブース～

会場では、2026年4月13日に誕生20周年を迎えるひこにゃんの記念グッズや関連グッズを販売します。会場限定の特典もご用意！

～彦根城世界遺産ＰＲブース～

特別史跡であり、天守が国宝に指定されている彦根城。

現在、彦根城は世界遺産登録を目指して活動を加速させていますが、会場ではパネル展示やモニターでの映像放映、クイズラリーを行うなど、首都圏にいながらも彦根城の魅力を存分にご体感いただける企画をご準備！

（２）特別フェア「ひこにゃん・甲賀忍者フェア」

【期間】2026年2月2日(月)から2月28日(土)まで

【場所】ここ滋賀１階マーケット（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】「ひこにゃん」、「わるにゃんこ将軍」グッズや滋賀県で作られた猫モチーフの商品をセレクトした「ひこにゃんフェア」、忍者グッズや忍者の里として知られる滋賀県甲賀市の商品を集めた「甲賀忍者フェア」を開催!!

（３）特別ランチメニュー「ニンニンにゃんにゃん近江牛すき鍋御膳」

【期間】2026年2月18日(水)から2月27日(金)まで

※ランチ 平日 11：30～14：30（L.O.14：00）

土・日・祝 11：30～15：30（L.O.15：00）

【場所】ここ滋賀２階レストラン

近江牛もりしま寛閑観（かんかんかん）ここ滋賀

（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】滋賀県甲賀市産「忍葱（しのぶねぎ）」と、愛らしいひこにゃんの絵入り「比叡ゆば」を使用した近江牛すき鍋御膳（税込2,900円）を提供します。

なお、2月21日（土）～23日（祝月）限定で、近江牛すき鍋御膳にひこにゃんどらやきがついたデザートセット（税込 3,500円） も販売します。







（４）特別フェア「藤本酒造（甲賀市）近江の地酒試飲販売会」

【期間】2026年2月21(土)から2月22日(日)まで

【場所】ここ滋賀１階マーケット（東京都中央区日本橋２－７－１）

【内容】「神開」の銘柄で有名な滋賀県甲賀市の藤本酒造の地酒試飲販売会を開催!!

（５）甲賀市主催！特別企画「クナイつくりワークショップ」

【期間】2026年2月22日（日）11:00～16:00

※定員になり次第終了の可能性があります

【場所】日本橋ガレリアコミュニティスペース

（東京都中央区日本橋 ２－５－１）

【内容】ミニプラクナイと自分の好きな色の麻紐を使ってオリジナルクナイを作れます。世界に一つだけの自分専用のクナイをつくって忍者気分を楽しみましょう！

※参加料300円

「三重テラス」での開催イベントの概要

三重テラスで開催されるイベントについては、以下からご確認ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031100568.htm

関連イベント

甲賀×伊賀 忍者の里コラボ企画 日本橋4施設周遊イベント

「ここ滋賀」×「三重テラス」×「日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.」×「日本橋三越本店」

「ニンニン忍者クイズラリー 」概要

【期間】2026年2月18日(水)から2月27日(金)まで

【場所】

・ここ滋賀１階

（東京都中央区日本橋２－７－１）

・三重テラス２階

（東京都中央区日本橋室町２－４－１ YUITO ANNEX 2F）

・日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ. 地下１階地下鉄口

（東京都中央区日本橋２-４-１）

・日本橋三越本店 地下１階フードコレクション

（東京都中央区日本橋室町１-４-１）

【内容】

クイズラリー（全４問：３択クイズを各施設１問ずつ出題）開催期間中に４施設に掲示されたクイズに答え、「ここ滋賀」または「三重テラス」の応募箱に投函すると、抽選で計20名に滋賀県と三重県の特産品をプレゼントします。

※参加費無料

【賞品】全２種類

・Ａ賞：滋賀・三重 特産品詰め合わせ(5,000円相当)×5名様

・Ｂ賞：滋賀・三重 特産品詰め合わせ(3,000円相当)×15名様





賞品Ａ(*)





賞品B(*)

* 賞品画像はイメージであり、実際の賞品とは異なります。

参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」、三重県首都圏営業拠点「三重テラス」について

「ここ滋賀」

・所在地：東京都中央区日本橋２-７-１

・開設日：平成29年（2017年）10月29日

・電話番号：１階 03-6281-9871 ２階 03-6281-9872

・営業時間：１階 マーケット・地酒バー 10:00～20:00

総合案内(観光コンシェルジュ対応時間) 11:00～17:00

２階 レストラン 平日11:30～14:30/17:00～22:00

土日祝11:30～15:30/17:00～21:00

ＵＲＬ：https://cocoshiga.jp

「三重テラス」

・所在地：東京都中央区日本橋室町２－４－１ YUITO ANNEX 1F・2F

・開設日：平成25年（2013年）９月28日

・電話番号：１階（レストラン） 03-5542-1030 ２階 03-5542-1035

・営業時間：１階 ショップ・観光案内 10:00～20:00

レストラン 11:00～22:00

２階 コミュニティスペース 10:00～20:00

ＵＲＬ：https://mie-terrace.jp

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info