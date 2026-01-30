世界の食品グレードベントナイトクレイパウダー市場規模2026-2032：競合状況、需要分析、成長予測
2026年1月30日に、QYResearch株式会社は「食品グレードベントナイトクレイパウダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、食品グレードベントナイトクレイパウダーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、食品グレードベントナイトクレイパウダーの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．食品グレードベントナイトクレイパウダー市場概況
食品グレードベントナイトクレイパウダーは、食品用途に適合した精製ベントナイト粉末である。吸着性と分散性に優れ、飲料の清澄化、食品加工工程の不純物除去に使用される。安全性基準を満たした天然由来素材として、食品産業で広く利用されている。
2025年における食品グレードベントナイトクレイパウダーの世界市場規模は、80.81百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2032年までに127百万米ドルに達すると予測されている。
２．食品グレードベントナイトクレイパウダーの市場区分
食品グレードベントナイトクレイパウダーの世界の主要企業：Minerals Technologies、 Bentonite Performance Minerals LLC (BPM)、 Clariant、 Wyo-Ben Inc、 Bentonite Company LLC (Russia)、 Laviosa Minerals Srl、 G & W Mineral Resources、 Akamai、 Essential Living、 Mountain Rose Herbs、 Prescribed For Life、 NOW Foods、 Belle Chemical、 Schizandu Organics、 Redmond、 Ancient Purity、 Ningcheng Tianyu、 Huawei Bentonite、 China Jianping Cuican、 Xinjiang Nonmetallic Minerals Xiazijie Bentonite
上記の企業情報には、食品グレードベントナイトクレイパウダーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
食品グレードベントナイトクレイパウダー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Sodium Bentonite、 Calcium Bentonite
用途別：Wine and Juice、 Edible Oil Purification、 Food Desiccant、 Others
また、地域別に食品グレードベントナイトクレイパウダー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1702019/food-grade-bentonite-clay-powder
【総目録】
第1章：食品グレードベントナイトクレイパウダーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
