マンガで英語学習アプリ『Langaku』に日本初上陸の4作品を一挙追加！フランス出版社レーベルKi-oon（キューン）の児童向け人気作品を全編フルカラーで配信開始！

Mantra株式会社日本国内で初の正式配信

マンガで英語多読ができるアプリ『Langaku（ランガク）』を運営するMantra株式会社（東京都文京区、代表取締役：石渡祥之佑）は、フランスの出版社AC MEDIAのマンガレーベルKi-oon（キューン）が手がける、日本国内では未刊行のオリジナル作品4タイトルの配信を開始します。



今回の取り組みにより、『Langaku』の集英社マンガ作品に加え、新たに海外出版作品が加わります。『Langaku』において海外出版社マンガレーベルの作品掲載は初の事例となります。海外市場で先行して展開されてきた日本人作家による作品を、英語学習コンテンツとして日本のユーザーに届ける、新たな“逆輸入”の試みです。

日本人作家によるオリジナル作品を、英語多読の新たな入り口に

今回追加される4作品はいずれも、日本人作家が日本語で描き下ろした完全オリジナル作品です。フランス市場向けに企画され、現在フランス語版が先行して刊行されていますが、今回初めて日本語版と英語版が制作されました。全作品がフルカラーで、文字量の少ない児童向け作品を中心としたラインナップとなっており、英語多読の入門としても取り組みやすく、英語でマンガを読むのが初めての方にもおすすめです。

ペアレンタルコントロール機能を同時リリース

あわせて2026年1月30日より、保護者が作品の閲覧範囲を設定できる「ペアレンタルコントロール機能」を『Langaku』内に新しく追加します。お子様の年齢や成長段階にあわせて、設定した作品のみを表示できるため、小さなお子様でも安心して読書をお楽しみいただけるようになります。

世界で生まれた、日本にまだない日本人作家のマンガを英語で読む。

今回の取り組みは、英語学習者のみならず、新しいマンガコンテンツとの出会いを求めるユーザーにとっても、魅力的なラインナップの拡充となります。『Langaku』ならではの、英語学習とマンガ読書体験を提供する新たな試みです。

■配信作品（全4タイトル）

◎日本国内で初の正式配信

◎全作品フルカラー

◎2026年1月30日よりアプリ内で配信開始

(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品名：Coco - L’Île magique

日本語タイトル：魔法の島のココ

作者名：寿圭佑

コピーライト：(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品あらすじ紹介：

魔法の島で暮らす女の子ココの夢は、偉大な魔法使いになること。でもココが魔法を使うと大爆発が起きてしまう。その力に怪しい人物が目をつけ…宇宙人から島を守るため、ココの大冒険が始まる！

(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品名：Roji!

日本語タイトル：路地 !

作者名：寿圭佑

コピーライト：(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品あらすじ紹介：ユズとカリンの姉妹とその仲間たちの日課は、ねこのザンジバルを連れて地元の路地裏で起きている不思議な現象を探すこと。今日も冒険にでかける二人に、一体何が起きる？

(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品名：Kamisama

日本語タイトル：かみさま

作者名：寿圭佑

コピーライト：(C)Keisuke Kotobuki/Ki-oon

作品あらすじ紹介：小さくなってしまった女の子、不思議な猫、話す動物。『不思議の国のアリス』のような日本の民話のような、ちょっとおかしくて感動的な短編集。

(C)Marie Sasano/Ki-oon

作品名：Momo et le messager du Soleil

日本語タイトル：モモとタイヨウノツカイ

作者名：佐々野まりえ

コピーライト：(C)Marie Sasano/Ki-oon

作品あらすじ紹介：モモは空を飛べるようになりたいペンギンの子。仲間と一緒に不思議な力を持つタイヨウノツカイを探す冒険に出る。モモと仲間たちは、願いを叶えてもらえるのだろうか？

■新機能：ペアレンタルコントロール機能について

親子で安心して使える「ペアレンタルコントロール機能」

お子様が安心して英語でマンガを楽しめる環境づくりのため、『Langaku』では新たにペアレンタルコントロール機能を追加します。

すべての作品に年齢目安の『Langaku』独自のレーティングを設定し、12+（12歳以上推奨）、15+（15歳以上推奨）、18+（18歳以上推奨）といったレーティング単位、ならびに作品ごとに、表示・非表示の設定が可能です。

保護者の方があらかじめ設定を行うことで、お子様は表示された作品の中から安心して英語でのマンガ読書を楽しめます。また表示される作品が整理されるため、読みたい作品に集中しやすい読書環境を提供します。家庭での方針に合わせて利用できるため、おうち英語学習にも取り入れやすい設計です。

■Ki-oon（キューン）について

Ki-oon（キューン）は2003年にパリで設立された出版社、AC MEDIAのレーベルです。フランスを拠点とする出版社として、オリジナル作品の創出や日本マンガの欧州展開を推進し、フランスで幅広い読者に親しまれています。日本のマンガ・小説・画集などの翻訳版を出版すると同時に、日本とフランスのマンガ家によるオリジナルのマンガ作品を出版しています。

今回『Langaku』に提供する4作品は、フランス市場向けに企画・制作された日本人作家による完全オリジナル作品で、日本語版は未刊行。海外市場で先行して展開・評価されてきた作品を日本語および英語で楽しめる貴重なラインナップとなります。

■Langakuについて

【人気マンガ×英語学習アプリ】

『Langaku』は、英語多読による濃密な学習体験をマンガで実現するアプリです。

『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など、80作品以上の人気マンガを英語で楽しみながら、自然と英語力が身につきます。

■『Langaku』独自の学習サポート機能

・コマをタップするだけで英語⇄日本語を切り替え

・文脈に応じた英語独特の熟語・スラング表現をAIが解説

・ユーザーの英語レベルに合わせて英語・日本語のコマ割合を調整

・音声の読み上げ機能や、オート再生モードも

多読は脳を英語に慣らす、もっとも効果的な学習法のひとつ。大好きなマンガを読みながら、気づけば英語力が伸びている「勉強しない英語学習」をぜひお試しください。

■アプリ情報

○ タイトル：Langaku（ランガク）

○ ジャンル：英語学習

○ プラットフォーム：iOS／Android

○ 価格：ダウンロード無料（1日1話無料）／有料プランあり

○ 公式サイト：https://langaku.app

○ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/langaku_app

○ ダウンロード：https://langaku.go.link/j6cAu

■Mantra株式会社について

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに、2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、ならびに高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。HONGO AI Award (2019) 、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」(2020)、AAMT長尾賞 (2021)、JEITAベンチャー賞 Early edge賞（2022）、電子出版アワード チャレンジ・マインド賞（2024）、Google Playベストオブ2025（自己成長部門）大賞（2025）、アプリブBest App Award（学習アプリ部門）優秀賞（2025）等を受賞しています。

会社概要

○ 社名 ：Mantra株式会社

○ 代表者 ：代表取締役 石渡 祥之佑

○ 所在地 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル 2F

○ 設立 ：2020年1月28日

○ 資本金 ：1,000,000円

○ 事業内容：マンガに特化した機械翻訳技術の研究開発

○ URL：https://mantra.co.jp

■お問い合わせ

Mantra株式会社

担当：乗峰・船越

info@mantra.co.jp