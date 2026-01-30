【病院向けAI活用】入院患者への内容説明を効率化。WriteVideoで入院手順や諸注意を動画化して迅速に伝達
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、病院・医療機関での導入が急速に拡大していることを受け、入院時の患者説明やインフォームド・コンセント業務の効率化を目的とした活用提案を本格化しました。
■病院業務における「説明負担」と「伝達漏れ」の課題
医療現場では、入院時や治療前の説明に関して以下のような課題が多く報告されています。
・看護師や事務職員による説明業務の時間的負担
・入院案内・注意事項の説明が人によって異なる
・多言語対応が難しく、外国人患者への伝達が不十分
・患者・家族の理解度や記憶にばらつきがある
こうした背景から、「何度でも見返せる」「誰でも同じ内容を受け取れる」ツールとして、AI動画による説明業務の代替が注目を集めています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストを入力するだけでAIがナレーション付きの動画を自動生成するクラウド型サービスです。
病院で使っているWordやPDFの入院案内書類をアップロードするだけで、数分で患者説明用の動画を自動作成。動画はURLで簡単に共有でき、病室や待合室、スマートフォンからも視聴可能です。
■医療機関での活用シーン
・入院時オリエンテーションの事前説明
・病棟・フロア別のルール周知（食事、面会、消灯など）
・手術前後の流れや注意事項の説明
・院内感染対策・緊急時対応マニュアルの周知
・小児・高齢者・外国人向けにやさしく伝える多言語対応動画
・院内スタッフ・パート職員のマニュアル研修動画としても活用可
実際に導入した病院からは
「職員の説明負担が大幅に減った」
「患者からの質問が減り、理解度も向上した」
「説明の品質を均一化できた」などの声が寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のリリース以降、病院、クリニック、大学病院、医療法人での導入が進み、
リリースから3か月で契約率30%、前年比150%の成長を記録（2025年2月時点）。
＜報告されている成果＞
・職員の業務時間削減
・インフォームド・コンセントの標準化
・患者満足度の向上
・医療現場のDX推進
▼資料ダウンロードはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340443/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
