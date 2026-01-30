自分に合った増毛の術が選べてお得！メンズ スヴェンソン「新生活応援！増毛スタートキャンペーン」開催

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）メンズ事業部は、エクステやウィッグによる増毛サービスがお得にご利用いただける、「新生活応援！増毛スタートキャンペーン」を、全国のスヴェンソン スタジオ（店舗）にて、2026年1月30日(金)～2026年3月30日（月)まで開催いたします。

スヴェンソン メンズ事業部は、主力サービスとなる「スヴェンソン式増毛法」をはじめとした、ご自身の頭髪を活かして薄毛を目立たなくするカット/ケア/コーティング・サービスなど、「なりたいあなた」を応援するために、薄毛で悩むお客様お一人おひとりの個性を尊重したサービスを提供して参りました。

今回のキャンペーンでは、今ある地毛1本1本に毛髪をジョイントさせる「マイヘアプラス（エクステ・サービス）」のまとめ買いプランをご契約で、最大3000本が無料になるほか、ウィッグのフルサポートプラン（1年プランまたは2年プラン）を新規ご契約いただくと、ご契約金額から税抜10万円引き※になるなど、お客様お一人おひとりにあったサービスをお得にご利用いただけます。

※税込110,000円引きとなります。

「マイヘアプラス（エクステ・サービス）」は、自分の地毛1本1本に毛髪をジョイントさせるスヴェンソン独自の増毛法です。画期的な特許技術（特許番号第5247930号）で地毛への負担を最小限に、自然なボリュームを再現することができ、段階的に増毛することも可能なため、少しずつ増やしていきたい方にもおすすめのサービスです。お客様のなりたいスタイルに合わせて毛質(人毛 、人工毛)を選定、提案いたします。

見た目の自然さと快適さを両立したウィッグには、ご自身の残っている頭髪部分に特殊な3本の糸だけを使ってウィッグを編み込み装着するスヴェンソン独自の特許技術（特許番号第6671534号）による、「スヴェンソン式増毛法」と、様々なシーンに合わせてご自身で着脱可能な「クイックフィット」の2種類をご用意しています。

スヴェンソン メンズ事業部は今後も、薄毛で悩むお客様お一人おひとりのライフサポーターとして、サービス・商品をご提供できるよう努めて参ります。

■「新生活応援！増毛スタートキャンペーン」 概要

期間：2026年1月30日(金)～2026年3月30日(月)

内容：

【エクステ】まとめ買いプランのご契約で最大3000本無料！

「マイヘアプラス2500」をご契約で、最大3000本（500ユニット）(※1)を無料(※2)でプレゼント。

(※1)全てトリプルユニット（1ユニットあたり6本）の場合。 (※2)施術料は別途発生します（2,200円/100ユニット）。

【ウィッグ】フルサポートプランの新規ご契約で税抜10万円引き※！

ウィッグのフルサポートプラン（年間契約タイプ）の1年プランまたは2年プランを新規ご契約で、ご契約金額から税抜10万円引き※。また、学生のお客様限定で、ご契約時に学生証を提示いただくとスターターセットを無料でプレゼント。

※税込110,000円引きとなります。

その他キャンペーンの詳細は特設ページをご確認ください。

特設ページ：https://www.mens-svenson.net/special/sve/

■「スヴェンソン式増毛法」について

「スヴェンソン式増毛法」は、ご自身の残っている頭髪部分にウィッグを特殊な3本の糸だけを使って編み込み装着する独自の特許技術（特許番号第6671534号）による増毛サービスです。約1ヵ月に1回のメンテナンス以外は24時間着脱不要で、毎日の整髪料の使用やシャンプーも地肌までしっかり洗うことができ、激しいスポーツをしてもズレたり外れたりする心配がありません。金具や接着剤を使用する従来の装着方法より、日常生活での安心感や快適さという生活実践力に強く、「お客様ご愛用継続率95.2％※」の装着方法です。

※2019年3月当社調べ

■スヴェンソンの男性向けヘアケア総合サービスについて

薄毛によるお悩みを解決し、よりよい生活を送っていただくため、お客様お一人おひとりのご要望に最善の方法でお応えできるよう、様々なサービスを展開。スヴェンソンは独自のサービスで「なりたいあなた」を応援していきます。主力サービスとなる「スヴェンソン式増毛法」は24時間着脱不要で、見た目の自然さと装着時の快適さから、増毛していることを忘れて普段と同じ生活を過ごしていただけます。また、定期定額制での契約体系を25年以上前から開始し、追加料金の不安なく、常にベストな状態のウィッグで生活していただけます。

増毛サービス以外でも、ご自身の頭髪を活かして薄毛を目立たなくする当社独自のカット/ケア/コーティング・サービスを展開。優れた技術を持ったスタッフが、自分の髪だけで悩みを解決することを可能にしました。増毛が頭髪の本数を増やすのに対し、今ある頭髪一本一本を特殊なコーティングで太くすることでボリュームアップを実現する「ヘアライズ(R)」をはじめとした様々なサービス、店販商品などを取り揃えています。

MEN’S SVENSON：https://www.mens-svenson.net/

MEN’S SVENSON オンラインストア：https://www.mens-svenson.net/store

■「株式会社スヴェンソン」企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階

創 業：1984年2月3日

代 表 者 ：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス

女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス、ヘアケア商品の製造、販売