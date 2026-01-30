風力発電用アンカー部品の世界市場2026年、グローバル市場規模（長さ3000～5000mm、5000～7000mm）・分析レポートを発表
2026年1月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「風力発電用アンカー部品の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、風力発電用アンカー部品のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の風力発電用アンカー部品市場規模は2024年に356百万ドルと評価されており、2031年に482百万ドルへ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.5%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の安定性への影響を多角的に分析しています。再生可能エネルギー導入拡大の流れを背景に、本市場は中長期的に安定した成長が期待されています。
________________________________________
【製品および役割の概要】
風力発電用アンカー部品は、風力発電設備の基礎構造に用いられる重要部材です。主に風力タービンを地盤に固定し、設備の安定性と安全性を確保する役割を担います。高い引張強度と耐食性を備えた高強度鋼材で製造されることが一般的です。基礎コンクリート内に埋設されるアンカーボルトは、強風や地震などの外力に耐え、さまざまな環境条件下で風力タービンの正常稼働を支えます。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の風力発電用アンカー部品市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に検討しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を整理し、競争状況、需給動向、市場変化をもたらす要因を詳しく分析しています。また、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場占有状況の推計も示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から提示されています。これらの指標は、地域別、国別、製品種類別、用途別に整理されており、市場の成長性や構造的特徴を多面的に把握することが可能です。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、風力発電用アンカー部品の成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これにより、事業戦略立案や投資判断に資する情報提供を目指しています。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Stanley Black & Decker、Swastik lndustries、Beck Industries、Mudge Fasteners、Dokka Fasteners、PowerChina Henan Electric Power Equipment、Reewind、Finework (HuNan) New Energy Technologyなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は品質向上や供給体制強化を通じて競争力の確保を図っています。
________________________________________
【市場区分と用途別動向】
市場は製品の長さ区分により3000から5000mm、5000から7000mm、その他に分類されています。用途別では陸上風力発電と洋上風力発電に区分されており、特に洋上分野では高耐久性部材への需要拡大が見込まれています。これらの分析により、特定分野における成長機会が明確に示されています。
