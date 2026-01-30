コスパ・タイパを極めて、最短ルートを進め『「超」すぐやる脳のつくり方 もっと！ 結果を出せる人になる』著者茂木健一郎が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340478/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月２０日に『「超」すぐやる脳のつくり方 もっと！ 結果を出せる人になる』著者茂木健一郎が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「超」すぐやる脳のつくり方 もっと！ 結果を出せる人になる』著者茂木健一郎
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tdhydW
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4kbb7E0
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407300
◎リスクを恐れず、素早く正しい判断・選択・行動ができる
──それが「超」すぐやる脳！
ＡＩのように効率化や最適化ばかりを求めるのではなく、
どちらかといえばポンコツで失敗してもいいから、
好奇心に満ちあふれた子どもみたいに動き回る。
そういう脳の使い方をする人が、
意外とこれからの時代には活躍できる！
＊手ぶら感──休んでいるようで、働いている脳が理想
＊感性──好き・嫌いの判断は、ＡＩにはできない
＊桁の視点──ビジネスで成功する人は必ず持っている
＊未来を拓く選択──正しいときに、正しい場所にいる
＊楽しい仕事──つまらないことはＡＩに任せてしまおう
最新の脳科学の知見を盛り込み、
「超」すぐやる脳の威力を発揮して、
活躍している国内外の著名人たちの事例も多数収録！
ＡＩ時代に求められる、
新しい働き方・生き方のヒントが満載！
■目次
●第１章 「せかせか脳」から「超すぐやる脳」へ切り替えよう！
・近道戦略ーコスパ・タイパを極めて、最短ルートを進め！
・手ぶら感ー働くのと休むのと、区別がつかない脳が理想
ほか
●第２章 「生きがい」は、「超すぐやる脳」の最強トリガー！
・５歳の脳ー「夢中になって遊べるもの」がある人が勝つ
・ちゃらんぽらんーもっと冒険を！もっとチャレンジを！
ほか
●第３章 「判断力」を磨いて、「超すぐやる脳」を起動せよ！
・加速的判断力ー大事な判断ほど、スピード感を持って！
・野生のカンー２秒の直感を信じられるか？
ほか
●第４章 「選択力」を磨いて、「超すぐやる脳」を加速せよ！
・ビュリダンのロバー脳のエネルギーを「何に」使うべきか？
・ひとりプロジェクトー一貫して「自分でやる」という選択
ほか
●第５章 「行動力」を磨いて、「超すぐやる脳」を実行せよ！
・行動力の原点ーなぜ人類は世界中に広がっていったのか？
・瞬間トップスピード法ー準備ゼロで即行動！
ほか
■著者 茂木健一郎
脳科学者。1962年、東京都生まれ。
ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。
東京大学大学院特任教授(共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory )。
東京大学大学院客員教授(広域科学専攻)。屋久島おおぞら高校校長。
東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。
理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、現職。脳活動からの意識の起源の究明に取り組む。
2005年、『脳と仮想』(新潮社)で第4回小林秀雄賞を受賞。
2009年、『今、ここからすべての場所へ』(筑摩書房)で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。
IKIGAIに関する英語の著作が、世界31カ国、29の言語で翻訳出版される。
2024年、ドイツのノンフィクション部門で年間ベストセラー1位。
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月２０日に『「超」すぐやる脳のつくり方 もっと！ 結果を出せる人になる』著者茂木健一郎が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「超」すぐやる脳のつくり方 もっと！ 結果を出せる人になる』著者茂木健一郎
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4tdhydW
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4kbb7E0
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407300
◎リスクを恐れず、素早く正しい判断・選択・行動ができる
──それが「超」すぐやる脳！
ＡＩのように効率化や最適化ばかりを求めるのではなく、
どちらかといえばポンコツで失敗してもいいから、
好奇心に満ちあふれた子どもみたいに動き回る。
そういう脳の使い方をする人が、
意外とこれからの時代には活躍できる！
＊手ぶら感──休んでいるようで、働いている脳が理想
＊感性──好き・嫌いの判断は、ＡＩにはできない
＊桁の視点──ビジネスで成功する人は必ず持っている
＊未来を拓く選択──正しいときに、正しい場所にいる
＊楽しい仕事──つまらないことはＡＩに任せてしまおう
最新の脳科学の知見を盛り込み、
「超」すぐやる脳の威力を発揮して、
活躍している国内外の著名人たちの事例も多数収録！
ＡＩ時代に求められる、
新しい働き方・生き方のヒントが満載！
■目次
●第１章 「せかせか脳」から「超すぐやる脳」へ切り替えよう！
・近道戦略ーコスパ・タイパを極めて、最短ルートを進め！
・手ぶら感ー働くのと休むのと、区別がつかない脳が理想
ほか
●第２章 「生きがい」は、「超すぐやる脳」の最強トリガー！
・５歳の脳ー「夢中になって遊べるもの」がある人が勝つ
・ちゃらんぽらんーもっと冒険を！もっとチャレンジを！
ほか
●第３章 「判断力」を磨いて、「超すぐやる脳」を起動せよ！
・加速的判断力ー大事な判断ほど、スピード感を持って！
・野生のカンー２秒の直感を信じられるか？
ほか
●第４章 「選択力」を磨いて、「超すぐやる脳」を加速せよ！
・ビュリダンのロバー脳のエネルギーを「何に」使うべきか？
・ひとりプロジェクトー一貫して「自分でやる」という選択
ほか
●第５章 「行動力」を磨いて、「超すぐやる脳」を実行せよ！
・行動力の原点ーなぜ人類は世界中に広がっていったのか？
・瞬間トップスピード法ー準備ゼロで即行動！
ほか
■著者 茂木健一郎
脳科学者。1962年、東京都生まれ。
ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。
東京大学大学院特任教授(共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory )。
東京大学大学院客員教授(広域科学専攻)。屋久島おおぞら高校校長。
東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。
理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て、現職。脳活動からの意識の起源の究明に取り組む。
2005年、『脳と仮想』(新潮社)で第4回小林秀雄賞を受賞。
2009年、『今、ここからすべての場所へ』(筑摩書房)で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。
IKIGAIに関する英語の著作が、世界31カ国、29の言語で翻訳出版される。
2024年、ドイツのノンフィクション部門で年間ベストセラー1位。