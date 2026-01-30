精神科医・僧侶・カウンセラーの著者が指南する傷ついた心の整理術＆人間関係術『しつこい怒りが脳から消えていく本』著者斉藤大法が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月２０日に『しつこい怒りが脳から消えていく本』著者斉藤大法が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『しつこい怒りが脳から消えていく本』著者斉藤大法
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4bKARoL
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4qYLFnN
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
今日もあの人のこと、あの時のことを
思い出してしまったあなたへーー。
精神科医・僧侶・カウンセラーの著者が指南する、
傷ついた心の整理術＆人間関係術
さまざまな悩みの根底には「しつこい怒り」がひそんでいます。
だから、放っておいてはいけません。
「しつこい怒り」とは何か？
ただの怒りと、どう違うのか？
どうすれば「しつこい怒り」を解消できるのか？
このことを、
精神科医として、僧侶として、
カウンセラーとしてこれまで得た知見をもとにお伝えします。
■目次
●第１章 なぜ「怒りが収まらない」のか？ まず知っておくべき「怒りのメカニズム」
・怒りが生まれる前に起こること
・怒りを抱え込んでしまう二つの理由
ほか
●第２章 「しつこい怒り」の取扱説明書 その「ムカつく！」を長期化させないために
・「悩みの九割は人間関係から」
・怒りは「生きる知恵」でもある
ほか
●第３章 「許せない人」を許すヒント 「あの人」への恨みをどう断ち切るか？
・誰かと意見が食い違ったとき
・「いったん時間を置く」ことの大切さ
ほか
●第４章 「期待しない習慣」のすすめ 人生は、もっとドライなほうがうまくいく
・あなたは完璧な人間だろうか
・人は自分さえ思いどおりにならない
ほか
●第５章 「怒らない心」をつくる瞑想法 「唱題プラクティス」で人生が変わる！
・怒りを放っておくわけにはいかない
・私はなぜ仏教僧になったのか？
ほか
■著者 斉藤大法（サイトウダイホウ）
要唱寺住職。精神科医。カウンセラー。１９５８年、埼玉県生まれ。
中学生のときに、大病を患ったことがきっかけとなり医師を志す。
浜松医科大学医学部卒業後、精神科医として浜松医科大学医学部付属病院で勤務。
その後、人生の師となる僧侶に出会い、仏道修行に専念。日蓮宗僧侶となる。
精神科医としての専門ノウハウと僧侶としての仏教思想に基づく仏教心理学を融合させて、
迷える人々のカウンセリングを行なっている。
相談内容は、仕事、人間関係、恋愛、学校の成績や進学・就職、不登校や引きこもり、
コンプレックス、うつ、不眠、トラウマなど、幅広い。
特に、本書でも紹介する独自の瞑想法ー「唱題プラクティス」は、深いレベルで心を癒し、
魂本来の状態に目覚めることができると相談者から好評を博している。
その他、立正大学社会福祉学部非常勤講師、神奈川歯科大学大学院非常勤講師なども務めた。
現在、社会活動として、カンボジアの貧困格差等からの自立支援、統合医療の推進を行なっている。
横浜依存症回復擁護ネットワーク顧問としても活動中
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『しつこい怒りが脳から消えていく本』著者斉藤大法
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4bKARoL
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4qYLFnN
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407500
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
