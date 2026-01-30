物流の業務環境をスマートグラスで変える。「Libero Sight(TM)」がロジスティクスソリューションフェア2026に出展！
株式会社リベロエンジニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子周平、以下リベロエンジニア）は、2026年2月12日（木）から13日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ロジスティクスソリューションフェア2026」に出展いたします。
今回の出展では、物流倉庫のDXを加速させるスマートグラスソリューション「Libero Sight(TM)（リベロサイト）」の実機デモンストレーションに加え、株式会社ムーブ様のご協力のもと、現場の「歩行ロス」を劇的に削減するモバイルプリンター連携ソリューションを初公開いたします。
また、2月13日（金）には「産業用スマートグラスを用いた倉庫業務改善事例」をテーマに、現場への導入効果や具体的な活用ノウハウをお伝えするプレゼンテーションセミナーにも登壇いたします。
1.出展の背景と、「Libero Sight(TM)」が実現できること
労働力不足が深刻化する2026年の物流業界において、多様な人材が即戦力として活躍できる環境整備は急務です。リベロエンジニアは本展示会のテーマに対し、スマートグラスを活用した「現場に寄り添うDX」による解決策を提案します。
「Libero Sight(TM)」の導入により、従来の紙やタブレット端末での「情報の確認で手が止まる」というタイムロスを解消。以下の価値を提供し、作業の連続性を生み出します。
【完全ハンズフリー】 視界内のディスプレイに指示を表示。荷物の運搬やピッキング中も手を止めることなく、安全性と速度を両立します。
【ARナビゲーション】 次に取るべき棚や商品をARでガイド。外国籍や、経験の浅いスタッフでも、迷わず正確な作業をする手助けになります。
【教育コスト削減】 視覚的なアシストで「ベテランの背中を見て覚える」教育から卒業。早期の即戦力化を促し、教える側の負担も軽減します。
2.展示ブースの見どころ◆「Libero Sight(TM)」のリアル体験と、課題感を直接相談できる
リベロエンジニアのブースでは、製品紹介にとどまらないリアルな体験と対話の場をご用意しています。
【体験する】 仮想の倉庫環境でスマートグラスを装着し、ARナビゲーションによるピッキングを実演。ハンズフリーの快適さと、直感的な操作感をご体感ください。
【相談する】ブースには営業担当者・エンジニアが常駐します。自社への導入ステップや費用感のご相談はもちろん、本ソリューションを活用したビジネス共創の可能性まで、生産性向上を共に実現するための具体的なご提案をさせていただきます。
◆「検品して、その場で貼る」。株式会社ムーブ様との連携展示
また、今回のブースでは、業務用小型プリンターの専門企業・株式会社ムーブ様（本社：静岡県静岡市）のご協力のもと、モバイルプリンターの実機を展示いたします。
弊社のスマートグラス「Libero Sight(TM)」とBluetoothで連携させることで、「視線で検品完了 → 腰に装着したプリンターから即座に検品証などをシールにて発行」という、移動ゼロ・完全ハンズフリーの作業フローをご提案予定です。
一歩も動かずに作業が完了するため、その場でエビデンスを残したい等の課題をお持ちの方は、ぜひブースにて実機のサイズ感や連携の仕組みをご確認ください。
4.「ロジスティクスソリューションフェア2026」について
展示会名：ロジスティクスソリューションフェア2026
会期：2026年2月12日（木）・13日（金） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 西4ホール
ブース番号：【051】
公式サイト：https://jils-lsfair.jp/
入場料：1,000円（事前登録により無料）
事前登録URL：https://www.event-cross.com/lsfair/jp/registration.php
5.【注目！】2月13日（金）プレゼンテーションセミナーに登壇
展示会内では、各企業によるプレゼンテーションセミナーを開催。リベロエンジニアは、スマートグラスを導入したことで具体的に現場がどう変わったのか、事例を中心とした内容で登壇します。
テーマ：産業用スマートグラスを用いた倉庫業務改善事例のご紹介
日時：2026年2月13日（金）10：20～10：50
会場：東京ビッグサイト 西4ホール B会場【B-2-1】
登壇内容：実際の現場での活用フロー、導入時に直面するハードルとその乗り越え方など、導入担当者が知りたい「生の情報」をお伝えします。
6. 株式会社リベロエンジニアについて
「エンジニアをもっと自由に。」を理念に、エンジニア派遣、ITコンサルティングや受託開発を手掛けるIT企業です。現場主義の視点から生まれた「Libero Sight(TM)」を通じ、物流・製造業界のDX推進と、働く人の価値向上に貢献してまいります。