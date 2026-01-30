『ドラゴンポーカー』で「バレンタインログインキャンペーン」を2月1日(日)より開催！ドラポより愛をこめて(ハード)
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年2月1日(日)より「バレンタインログインキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340459/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
期間中、25日間ログインすると竜石が最大40個もらえる「バレンタインログインキャンペーン」を開催いたします。20日目にはSSレアガチャチケットがプレゼントされますので、毎日ログインして豪華報酬を受け取りましょう！また、1月31日(土)より期間限定サービスダンジョン「バレンタイン Bad Girls」も開催！今回新たに「フラットチョコ・モンスター」が登場！カード化が可能となっていますので、遭遇した際はカード化を目指しましょう！
「バレンタインログインキャンペーン」開催！
■開催期間
2026年2月1日(日)5:00 ～ 2月28日(土)23:59まで
期間中に25日ログインで、「竜石」最大40個GET！
【累計獲得報酬】
竜石 40個、SSレアガチャチケット 2枚、レア進化指輪 各属性10枚
1日目～4日目 竜石 1個
5日目 竜石 6個
6日目～9日目 竜石 1個
10日目 竜石 1個、レア進化指輪 各属性10枚
11日目～14日目 竜石 1個
15日目 竜石 6個
16日目～19日目 竜石 1個
20日目 竜石 1個、SSレアガチャチケット 2枚
21日目～24日目 竜石 1個
25日目 竜石 6個
※全てのプレゼントを手に入れるには、全28日間の期間中に、25日間のログインを完了させる必要があります
サービスダンジョン「バレンタイン Bad Girls」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340459/images/bodyimage2】
本ダンジョンでは、「自分級」「母親級」「義理級」「本命級」「真・本命級」の5階級に難易度が分かれており、バレンタイン限定の「チョコマローン」やボスモンスターが出現します。ぜひ挑戦してみてください！
【開催期間】
2026年1月31日(土) ～ 3月2日(月)までの土・日・祝日限定開催
※初回は1月31日(土)5:00 ～ 2月2日(月)4:59まで
※最終回は2月28日(土)5:00 ～ 3月2日(月)4:59まで
◆バレンタイン限定のおいしい素材「チョコマローン」を手に入れよう！
本ダンジョンには、バレンタイン限定の強化素材「チョコマローン」が登場する「チョコGirls」と、通常のスキルフェアリーが登場する「チョコ&＆Fairy」の2種類があります。「チョコマローン」は“経験値アップ”と“スキルレベルアップ上昇確率”の効果があり、さらに高値で売却ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340459/images/bodyimage3】
◆「真・本命級」にSS+レアモンスターたちが出現！
「自分級」以上のボスモンスターとして、SSレア「チョコ騎士ヒルデ」「チョコ騎士ミューズ」「チョコ騎士リンス」が出現します。また、「真・本命級」ではSS＋レア「伴天連侍チョコの助」「チョゴス」「エンローバー」「ロビーナ・ザ・チョコボット」「メルティ・フェアリー」「チョコラッテ」「チョコ忍さくら」「悪魔ザッハ」「天使ヴァレンティ」「怪盗バレンタイン」「ショコラ」に加えて新登場の「フラットチョコ・モンスター」がボスモンスターとして出現することがあります。これらのボスモンスターはカード化を成功させると手に入れることができます。
