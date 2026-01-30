オシャレルズ、Doo-Wopカバーアルバム『Wop Knocking』より「Who’s That Knocking」先行配信開始

株式会社ディスクユニオン

結成15年目を迎えたDoo Wopグループ オシャレルズ が、「Who's That Knocking」を先行配信リリースした。本楽曲は、50～60年代Doo Wopを代表するスタンダードナンバーのひとつであり、軽快なリズムと親しみやすいメロディを軸に、甘くタイトなハーモニーが印象的な仕上がりとなっている。Doo Wopならではのリズム感とハーモニーを、シンプルな構成で楽しめる一曲となっている。





本楽曲を収録したカバー・フルアルバム『Wop Knocking』は、オシャレルズがこれまでライブを中心に取り組んできたDoo Wopスタンダードをまとめた作品で、楽曲本来の魅力を大切にしながら、現在のオシャレルズのボーカルアンサンブルで丁寧に歌い上げた内容となっている。なお本アルバムには、Doo Wopシーンを代表するボーカリストである 鈴木雅之 から、以下のコメントが寄せられている。「Doo Wop好きだからわかる音のアンサンブル。このこだわりは “あの頃” からのDNAだ!!」また『Wop Knocking』のリリースにあわせて、オリジナル・フルアルバム『Oh!Sharels The First』も同日リリース予定となっており、いずれもCD作品として発売される。CDは ディスクユニオン、タワーレコード、HMV、Amazon など、全国の取扱店舗および各オンラインストアにて販売予定。今回先行配信された「Who’s That Knocking」は、カバー・フルアルバム『Wop Knocking』の方向性や空気感を読み取るうえでのひとつの指標となる楽曲であり、作品全体への理解を深める手がかりとなる。【先行配信リリース情報】・アーティスト: Oh!Sharels

・タイトル: Who's That Knocking

・仕様：Download / Streaming

・配信日: 2026/1/30(金)

・レーベル: Atomic Records

・規格番号: ARDW-3001

・POS：4988044136861

・マルチリンク：https://diskunion.lnk.to/ARDW3001



【アルバムリリース情報】

・アーティスト: Oh!Sharels

・タイトル: Wop Knocking

・発売日: 2026/3/4(水)

・仕様：CD / Download / Streaming

・規格番号: ARDW-1

・POS：4988044136380

・販売価格：税抜3,182円（税込3,500円）

・レーベル: Atomic Records

・商品情報：https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009161345

・アーティスト: Oh!Sharels

・タイトル: Oh!Sharels The First

・発売日: 2026/3/4(水)

・仕様：CD / Download / Streaming

・規格番号: ARDW-2

・POS：4988044136397

・販売価格：税抜3,182円（税込3,500円）

・レーベル: Atomic Records

・商品情報：https://diskunion.net/jp/ct/detail/1009161362

【プロフィール】

2010年結成の女性3人組Girls Doo Wopグループ。編成は、ボーカル担当のトモコ、マナ、タエカ及び常時6人のバンドクルーメンバー。



ギターはラッツ＆スター出雲亮一、ピアノは元ラッツ＆スターの山崎廣明が担当。主要レパートリーは50～60年代アメリカのDooWopナンバーが中心。結成当初の活動場所は都内及び都内近郊のライブハウスだったが、2013年春にインディーズレーベルGET HIP RECORDSよりシングルCD “Chapel of Dreams” をリリース後、全国各地で精力的にライブ活動を行っている。ライブハウスに留まらない会場での出演も多い。



2016年1月から鈴木雅之の姉、 “Sister K” こと鈴木聖美と “Sister K meets Oh!Sharels” 名義で、60年代洋楽カバーのアナログシングルを3ヶ月間連続リリース。また、2017年より2年連続でスペインで開催されている “Screamin’ Festival” に出演、2018年、2024年にはイギリスで開催されている “Rhythm Riot” に出演するなど、益々その活動の幅を広げている。



【ソーシャル】

X：https://x.com/OhSharels

Instagram：https://www.instagram.com/ohsharels/

Facebook：https://www.facebook.com/OhSharels