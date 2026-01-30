スーパーマーケットでおつかい体験！めくって集めて、役を作ろう！親子で遊べるカードゲーム『おつかいにいこう！』発売！
株式会社CUCURIは、オリジナルボードゲームブランド「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」より、スーパーマーケットでのおつかいをテーマにしたカードゲーム『おつかいにいこう！』を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340477/images/bodyimage1】
本作は、カードをめくって食材を集め、「どんなセット（役）を作るか」を考えながら遊ぶ、記憶力・判断力・計算力を自然に育てるファミリー向けゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340477/images/bodyimage2】
■ ゲーム概要
『おつかいにいこう！』は、神経衰弱をベースとしたカードゲームです。
スーパーマーケットに並んだ裏向きの食材カードをめくりながら、自分の「おかいものカゴ」に集めていくことが目的です。
プレイヤーは順番に裏向きのカードを2枚ずつめくります。
同じ食材がそろえばペアとしてゲットでき、もう一度めくれるチャンスも発生します。
ペアにならなかった場合でも、めくった2枚のうち好きな1枚を選んで手に入れることができ、残りのカードは表向きで場に残ります。
カードはすべて公開情報になるため「どのタイミングでどれを取るか」を考えることが勝利へのカギとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340477/images/bodyimage3】
■ ゲーム終了と勝利条件
ゲーム中に 「お会計」カードがめくられた時点で、その場でゲーム終了となります。
集めた食材カードを使ってペア・スリーカード・フォーカードなどのセット（役）を作り、合計得点が最も高いプレイヤーが勝利します。
■ ゲームの特徴
・神経衰弱ベースで、初めてでもすぐ遊べる
・「選ぶ」「覚える」楽しさが自然に身につく
・1回15分前後で遊べるテンポの良さ
・親子・家族・教育現場にもおすすめ
・レア食材「お米」によるワクワク感
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340477/images/bodyimage4】
■ 役と得点システム
・ペア（同じカード2枚）：1点
・スリーカード（3枚）：3点
・フォーカード（4枚）：5点
・ファイブカード（5枚）：7点
・シックスカード（6枚）：10点
・コンプリートボーナス
＊すべての食材をペアでそろえると ＋10点
「たくさん集めて高得点を狙うか」
「いろいろな食材を集めてボーナスを狙うか」
プレイヤーごとの戦略が自然に生まれます。
■ カード内容（全36枚）
・おにく ×6
・さかな ×6
・フルーツ ×5
・じゃがいも ×4
・パン ×4
・たまご ×4
・たまねぎ ×4
・お米 ×2（レア食材）
・お会計 ×1（出たらゲーム終了）
■ 制作背景
「おつかい」は、子どもにとってはじめての社会体験のひとつです。
『おつかいにいこう！』は、スーパーマーケットで食材を選ぶ楽しさや、考えて決める体験を、安心して遊べるゲームとして形にしました。
勝ち負けだけでなく、「どう集めたか」「何を狙ったか」を自然に会話できる設計になっています。
■商品情報
・発売日：2026年1月30日
・価格：1,750円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、“アイデアのタマゴ”を手に取れる遊びへとスイッチする株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。
年齢や経験を問わず、考えることが楽しくなるゲーム体験を届けています。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
