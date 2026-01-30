大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友 浩嗣、以下「大和ハウス工業」）と静岡県牧之原市（市長：杉本 基久雄）は、大和ハウス工業が2026年2月(※1)より本格的に開発に着手する「（仮称）MAKINOHARA HILLS PROJECT～地域との共生・賑わい場の創出計画～」において、企業誘致などに連携して取り組みます。

なお、本プロジェクトは、大和ハウス工業が2025年12月までに取得した「牧之原市IC北側土地区画整理事業」の保留地等（約17.14万㎡）を、商業施設区画（2区画）、産業・物流施設区画、戸建住宅区画として全4区画開発する予定で、2030年冬頃に全体の完成を予定しています。

※1. 戸建住宅区画は2025年12月より着工。





大和ハウス工業は、工業化建築のパイオニアとしての技術力、多様な事業用施設で培ったノウハウとコンサルティング力、大規模団地の分譲で培われたデベロッパーとしての企業力を活かし、これまで全国各地で工業団地や産業団地の開発を手掛けてきました。

牧之原市は2015年より、本地区において「陸・海・空」の広域交通ネットワークを活かした新たな拠点形成を目指し、「東名相良牧之原IC北側開発」に着手。賑わいや雇用の場の創出、定住人口の増加を図るため、新たなまちづくりを推進してきました。

そのような中、両者と「牧之原市IC北側土地区画整理組合」は、2023年3月「牧之原市IC北側土地区画整理事業に関する業務協定」を締結。このたび大和ハウス工業が、地域の新たな賑わい創出に向け、本プロジェクトを始動することとなりました。

本プロジェクトは、国道473号沿いに位置し、東名高速道路「相良牧之原インターチェンジ」から約300mと広域物流の中継物流拠点として高い利便性を備えています。また、国際空港「富士山静岡空港」から約8km（車で約9分）、「御前崎港」から約20km（車で約20分）と陸・海・空路の物流インフラが充実しているため、国内はもとより、海外輸送にも適しています。あわせて、国内外の来訪者もアクセスが容易なため、多面的な価値創出が期待される立地です。

今後両者は、地域社会との共生を図るとともに、持続的な雇用創出を生むために連携し「（仮称）MAKINOHARA HILLS PROJECT～地域との共生・賑わい場の創出計画～」の開発を進めてまいります。

■スケジュール

■プロジェクト概要





●大和ハウス工業 社長 大友 浩嗣のコメント

本プロジェクトの開発を開始するにあたり、「牧之原市IC北側土地区画整理組合」ならびに牧之原市をはじめ、関係各位に多大なるご支援とご協力を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。当社は地域の皆さまと連携し、地域活性化などに貢献できるよう、新しいまちづくりに取り組んでまいります。

●牧之原市 市長 杉本 基久雄のコメント

牧之原市において、大和ハウス工業が新たなプロジェクトを開始されますことを、心より歓迎するとともに、深く感謝申し上げます。

本市は、「陸・海・空」の広域交通の結節点という強みを生かし、同社との連携のもと、本プロジェクトが定住人口の拡大や地域経済の活性化につながるよう、魅力あふれるまちづくりを力強く推進してまいります。





以 上