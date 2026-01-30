音楽制作・演奏環境を新生活に！ ステージピアノや音楽制作ツールが大変お得です。（1/30～4/30）
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部では、春の新生活シーズンに向け、音楽制作環境の新規導入や機材リプレイスを支援する「春の音楽制作応援キャンペーン」を実施いたします。
キャンペーン期間： 2026年1月30日（金）～ 4月30日（木）
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部は、イタリアStudiologicのステージピアノおよびドイツESIのオーディオインターフェース／MIDIキーボードを対象に、期間限定で特別価格を適用する「春の新生活＆音楽制作応援キャンペーン2026」を実施します。
進学・就職など新生活のスタートや年度替わりの機材更新ニーズが高まる時期に、制作・演奏環境を高品質に整えたいユーザーの導入を後押しします。
https://dirigent.jp/blog/studiologic-esi-spring-campaign-2026
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
https://dirigent.jp/blog/studiologic-esi-spring-campaign-2026
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
