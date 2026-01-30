【人事研修向けAI活用】研修品質を統一。WriteVideoで誰が教えてもブレない人材教育
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」において、企業の人事・教育部門での導入が急拡大していることを受け、「教育の属人化」を防ぐ新たな人材研修ソリューションの提供を開始しました。
■人材育成の現場で課題となる「教える人によるバラつき」
企業の新人研修やOJT、マネジメント研修の現場では、以下のような課題が繰り返し指摘されています。
・担当講師・教育者のスキルにより内容や伝え方に差が出る
・拠点・部門によって研修内容が統一されていない
・同じ内容を何度も対面で説明する負担が大きい
・業務の合間に教育を行うため定着率が低い
こうした問題に対して、「誰が教えても、同じ品質で、何度でも学べる」仕組みとして、AI動画の活用が注目されています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストを入力するだけでAIがナレーション付きの動画を自動生成するクラウド型ツールです。
既存のWordやPowerPointをアップロードするだけで、視聴用の研修動画が数分で完成。業務の隙間時間でも繰り返し視聴可能です。
動画はURLで共有可能。LMS（学習管理システム）や社内ポータルへの組み込みもスムーズです。
■人事・教育研修部門での活用シーン
・新入社員・内定者向けの入社前研修
・管理職・中堅社員向けマネジメント研修
・ハラスメント防止・コンプライアンス教育
・営業手法・接客マナーなどのロールプレイ補助
・全国拠点の業務マニュアル・SOPの標準化
・外国籍社員向けの多言語トレーニング
「講師による差をなくせた」
「動画で復習できるため、定着率が上がった」
「研修の効率化と品質管理を両立できた」といった声が多数寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービス開始以来、製造業・IT・小売・医療などさまざまな業界で導入が進み、
リリースから3か月で契約率30%、前年比150%の成長を記録（2025年2月時点）。
＜主な成果＞
・研修担当者の稼働削減
・教育の属人化解消
・教育の標準化・DX化の加速
▼サービス詳細・導入資料はこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340447/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
構成案は、情報をどの順序で伝えるかを整理した設計情報で、
