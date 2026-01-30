無料だけではなく、高速の時代！シェア型から専有型の時代に突入！全戸一括導入(フレッツ光)

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（本社：愛媛県松山市）は、管理させていただいている物件へ専有型の高速インターネット導入を進めています。

目には見えず、違いが分かりづらいですが、・大容量のデータを扱える。・セキュリティが整ったネット環境。・在宅勤務(テレワーク)やオンライン授業がストレスなく利用可能なネット環境。などの効果が見込める。

近年、インターネット無料が必須条件になりつつありますが、それに加え高速インターネットを導入し他の物件との差別化を進めています。

■ この設備があれば周辺相場より家賃が高くても入居が決まるTOP5

【単身物件】 1位:高速インターネット 2位:エントランスのオートロック 3位:インターネット無料

4位:宅配ボックス 5位:独立洗面台

【ファミリー物件】 1位:エントランスのオートロック 2位:高速インターネット 3位:インターネット無料 4位:宅配ボックス 5位:追い炊き機能

■ 今後の展開

近年、無料インターネットの設備は必須項目になってきております。三福管理センターが管理を任せて頂いている物件の約8割は無料インターネットの設備を導入していただいておりますが、今後はただ導入しておるだけではなく、1部屋1本の安定した高速通信が求められてきております。

他の競合物件との差別化を図る為にも導入物件をどんどん増やしていきます。

■ 会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売