Cherish Valentine　あなたへ、わたしへ。URBAN RESEARCHのバレンタイン

株式会社アーバンリサーチ
あなたへ、わたしへ ごきげんなご褒美を。
アーバンリサーチグループ 各店舗では1月30日(金)から2月14日(土)の期間中、有料のラッピング・ギフトBOXが無料に。
また、税込 8,000円以上のお買い上げで配送料無料（配送料当社負担）で承ります。
アーバンリサーチで、大切な人へ贈るギフト・自分へのご褒美選びはいかがでしょうか。
2025年1月31日(金)～2月14日(土)
アーバンリサーチグループ 実店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop/)
※ 一部店舗除く
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/e/ec-special-onlinestore-260130-valentinesday/)でも、バレンタインデーの気分を高める服とこだわりの雑貨をご紹介しています。ぜひご覧ください。