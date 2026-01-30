蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、蔵前本店限定で焼き加減を変えた「クラマエ・カヌレ やさし焼き」販売
東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」蔵前本店限定（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、2月1日（日）より「クラマエ・カヌレ やさし焼き」を販売します。
クラマエカヌレと同じ生地を使いながら、焼成方法と型に塗る蜜蝋を発酵バターに変えることで、まったく異なる食感と味わいに仕上げた新商品。
ぜひクラマエカヌレと食べ比べてお楽しみください。
KURAMAE CANNELE Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele
焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼き立てカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンターです。2024年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。
https://www.kuramae-cannele.jp
■1℃単位で焼き加減を調整した、発酵バター香るやわらかなカヌレ
「クラマエカヌレ やさし焼き」は、フランス・ボルドーで親しまれている「キュイソン（焼き加減を選ぶ文化）」に着想を得て、あえてやさしく焼き上げています。
クラマエカヌレと同じ生地を使いながらも、通常のクラマエカヌレで使用していた”蜜蝋”を”発酵バター”に変え、1℃単位で焼き加減を変えることで、まったく異なる味わいに仕上げました。
たっぷり使用した発酵バターのふくよかな香りと、やさしい甘みが主役です。口に入れた瞬間に広がるバターの香りと、口当たりを大切にしています。
おすすめの食べ方は、軽く温めていただくこと。発酵バターの香りがより一層際立ちます。ぜひ通常の「クラマエカヌレ」と比べながら召し上がってみてください。
■『クラマエカヌレ やさし焼き』販売情報
・販売開始：2月1日（日）より
・価格：324円（税込）
※蔵前本店限定販売です。
【店舗概要】
KURAMAE CANNELE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階
営業時間 : 11:00～18:00
定休日：月曜定休
KURAMAE CANNELE エキュート上野店
所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」
営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00
【会社概要】
会社名 : 株式会社CLASSIC
事業内容 : 飲食店運営
住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F
https://classic-inc.jp
MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp
