蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、蔵前本店限定で焼き加減を変えた「クラマエ・カヌレ やさし焼き」販売

東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」蔵前本店限定（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、2月1日（日）より「クラマエ・カヌレ やさし焼き」を販売します。

クラマエカヌレと同じ生地を使いながら、焼成方法と型に塗る蜜蝋を発酵バターに変えることで、まったく異なる食感と味わいに仕上げた新商品。

ぜひクラマエカヌレと食べ比べてお楽しみください。

KURAMAE CANNELE Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/

KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele

焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼き立てカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンターです。2024年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。

https://www.kuramae-cannele.jp

■1℃単位で焼き加減を調整した、発酵バター香るやわらかなカヌレ

「クラマエカヌレ やさし焼き」は、フランス・ボルドーで親しまれている「キュイソン（焼き加減を選ぶ文化）」に着想を得て、あえてやさしく焼き上げています。

クラマエカヌレと同じ生地を使いながらも、通常のクラマエカヌレで使用していた”蜜蝋”を”発酵バター”に変え、1℃単位で焼き加減を変えることで、まったく異なる味わいに仕上げました。

たっぷり使用した発酵バターのふくよかな香りと、やさしい甘みが主役です。口に入れた瞬間に広がるバターの香りと、口当たりを大切にしています。

おすすめの食べ方は、軽く温めていただくこと。発酵バターの香りがより一層際立ちます。ぜひ通常の「クラマエカヌレ」と比べながら召し上がってみてください。

■『クラマエカヌレ やさし焼き』販売情報

・販売開始：2月1日（日）より

・価格：324円（税込）

※蔵前本店限定販売です。



【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

事業内容 : 飲食店運営

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp

【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】

kuramae_cannele@classic-inc.jp