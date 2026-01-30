2/3(火)「アスプラキャリアフェス in 東京」に出展！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2026年2月3日(火)、大手企業や注目のベンチャー企業などが参加する体育会系学生向けの合同企業説明会「アスプラキャリアフェス」に出展します。

2027年卒業予定の学生の方、体育会・スポーツ系の部活やクラブに所属している学生の方を対象に、就職活動を始めるにあたって役立つ情報をご用意してお待ちしております。ぜひWizブースへお気軽にお越しください！

出展概要

■イベント名：アスプラキャリアフェス

■出展日時：2026年2月3日(火) 12：00～17：00

■開催場所：ベルサール高田馬場 B2F

■対象：2027年卒業予定の体育会・スポーツ系の部活・クラブに所属している学生

■参加費：無料

■イベントURL：https://asupura.com/2027/event/

「アスプラキャリアフェス」とは

「アスプラキャリアフェス」は、体育会・スポーツ系の部活やクラブに所属する学生を対象とした合同就職セミナーです。全学生の約8％しかいない体育会学生を対象に、大手企業や勢いのあるベンチャー企業など、採用に積極的な企業が多数出展します。部活動やスポーツで忙しく、就活に時間を割きにくい学生でも、効率的に様々な企業と出会える場として人気のイベントです。

出展背景

Wizは、IT関連の事業だけでなく「スポーツ」と深い関わりを持っています。プロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」やプロバレーボールクラブ「アルテミス北海道」のオーナー企業をはじめ、社員・パートナー企業向けの運動会の開催や「東京都スポーツ推進企業認定」の取得など、スポーツを通じた様々な取り組みを積極的に行っています。

スポーツを通して培われる「目標達成力」「忍耐力」「チームワーク力」は、社会で活躍するうえで欠かせない力であり、Wizが大切にしている企業文化とも深く通じています。そのため、スポーツに関わる学生の皆さんを応援したいと考え、今回の出展に至りました。

セミナー当日のWizブース

Wizブースでは、事業内容や企業文化、求める人物像などを詳しくご紹介します。また、当日ブースにお越し頂いた皆様には、書類選考・グループディスカッション免除の特別フローもご案内しておりますので、ぜひお立ち寄りください！

こんな学生におすすめ

・2027年卒業予定の学生の方

・スポーツ系の部活・クラブに所属している学生の方

・インターンシップ、企業説明会に参加できる企業を探している学生の方

・IT業界に興味がある、活躍したいと考えている方

・成長意欲が高く、チャレンジ精神旺盛な方

・チームワークを大切にできる方

申し込み方法

下記URLからエントリーをお願いいたします。

https://asupura.com/2027/event/

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/