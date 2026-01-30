【フジテレビ】ミツカン「Fibee(ファイビー)」と超特急の冠バラエティ番組が初のコラボCMを実現！『超特急の撮れ高足りてますか？』

株式会社フジテレビジョン配信日時：隔週月曜 月２回新作配信放送日時：隔週月曜 月２回新作放送https://otn.fujitv.co.jp/toretari/（番組ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスＦＯＤとフジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmartで隔週毎月月曜２回新作を配信・放送中の『超特急の撮れ高足りてますか？』略して「トレタリ」は、超特急の９人がフルメンバーで挑んでいる冠バラエティ番組。番組は、スタートから10 年目を迎え、現在シーズン10を配信・放送中。FOD の番組視聴ランキングでは毎話配信後上位にランクインしている人気コンテンツです。そんな「トレタリ」のまもなく放送10周年を迎えるタイミングで、ミツカン「Fibee(ファイビー)」と番組史上初となるコラボレーションCMが実現しました。

今回のCMで紹介するのは、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」と“腸”特急のコラボで発売される「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」。電車デザインのBOXに入ったバリエーション豊かな夜ごはんのセットが番組恒例の歌収録を行っているスタジオにやってきて、メンバー９人が大盛り上がり！

第１弾「おやつ駅行き」に続き今回も購入特典としてメンバーの限定ステッカーが封入されます。ステッカーに印刷されたQRコードを読み込むことで、第1弾「おやつ駅行き」とは異なる、メンバーの新たな表情が見られる特別なARコンテンツを楽しめるので、メンバー同士が仲良くオリジナルARで遊ぶ姿にも注目してください。この遊び心溢れるコラボCMを番組本編と共にぜひチェックしてください！

コラボCMの配信・放送は２月中のどこかで実施されるので、８号車（ファン）は続報をお楽しみに！

■リーダー・リョウガ コメント

「ミツカン様から少し早めのトレタリ10周年記念プレゼントゲットだぜ☆

個性・見所溢れる素敵なコラボCM、是非ご覧になってください！」

■番組概要

タイトル：『超特急の撮れ高足りてますか？』シーズン10

配 信：FODプレミアム（以降、配信回のアーカイブ配信あり）

放 送：フジテレビTWO ドラマ・アニメ（配信チャンネル・フジテレビTWOsmartでも視聴可能）

最新回放送：２月９日(月) 23時30分～24時 以降隔週月曜毎月２回新作放送

FODではサイマル配信後、過去回も含め順次配信中

出 演：超特急

配信URL：https://fod.fujitv.co.jp/title/709g/

番組URL: https://otn.fujitv.co.jp/toretari/

■商品概要

「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」

価 格：\2,515（税込） ※別途送料がかかります。

販売期間：２月３日（火）12時～ ４月30日（木）12時

※完売次第終了

販売場所：ミツカン公式通販限定

購入特典：オリジナルAR付き腸特急特典ステッカー(全９種類)

※第１弾「おやつ駅行き」とは異なるデザイン、ARとなります。

※ランダムではありません。購入時に希望のメンバーのセットを選択できます。

詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

https://shop.mizkan.co.jp/pages/fibee_bullettrain_seicho/#yorugohan

■FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

U R L：https://fod.fujitv.co.jp/

■フジテレビTWO ドラマ・アニメ 概要

フジテレビ地上波人気ドラマ過去の名作から話題の最新作まで！韓流ドラマや映画など話題作豊富！超特急やRIIZEなど話題のグループのオリジナル番組も充実！人気音楽ライブや懐かしの「夜のヒットスタジオ」など音楽番組も充実のラインナップ！人気アニメ「ワンピース」も好評放送中！

U R L：https://otn.fujitv.co.jp/